Ukážeme, že jsme otužilecký národ! Vencl vyzývá ke Guinnessovu rekordu

„Platný je rekord z letošního března z Nikaragui,“ jmenoval Vencl středoamerický stát. „Paradoxně tam zrovna začínalo období sucha. První zápis otužileckého typu je z ledna 2024, kdy se v Austrálii sešlo přes pět set lidí. V tuhle dobu tam mívají léto, takže byli na pláži v bazéncích s nasypaným ledem.“

Vencl už se postaral o český rekord v počtu otužilců na jednom místě při originálním křtu jeho druhé knihy Muž pod ledem. Loni zkraje prosince se v teplické vodní nádrži Barbora vrhlo do vody o teplotě 4,5 stupně Celsia 826 nadšenců.

„Zatímco na Barboře stačilo, aby se ponořili do ledové vody na pár sekund, teď v ní budou muset vydržet celé tři minuty, jak káže pan Guinness,“ přiblížil Vencl jednu z podmínek k uznání rekordu; tou další a zásadní je, že voda nesmí mít více než šest stupňů Celsia.

Pracovním termínem je 22. března, ale ještě se s ním může hýbat s ohledem na jarní prázdniny i další okolnosti.

„Je možné, že před prázdninami bude na jezeře Most led, což by bylo nepříjemné, kdyby si každý z nás měl vysekat díru,“ usmál se Vencl. „Později hrozí, že voda bude příliš teplá a komisař by rekord neuznal. Musíme to sledovat.“

David Vencl pod ledem.

Světový rekordman v plavání pod ledem do hloubky i do dálky na jeden nádech avizuje akci dopředu, aby se i lidé otužováním nepolíbení dostali za půlrok na úroveň, že do jezera Most vkročí také.

„Navíc v půlce března je člověk nejotužilejší. Příjemné také je, že venku může být klidně 10 stupňů, svítit sluníčko. A po krutých mrazech v lednu a únoru nám bude voda připadat pocitově teplejší,“ míní Vencl.

Jedná s městem Most, úřady i sponzory. Musí složit deset tisíc liber, tedy zhruba 300 tisíc korun, aby se o zanesení do Guinnessovy knihy rekordů mohl ucházet. Chystá online i offline workshopy, o kterých bude informovat na svém webu czechiceman.cz, vyrazí na Hot Spot Tour po Česku. „Budu agitovat a dělat workshopy i na místě.“

Rád by zapojil také otužilce z Německa a Polska. Akce bude mít charitativní podtext, Vencl dlouhodobě podporuje Klub nemocných cystickou fibrózou. Dvaačtyřicetiletý sportovec tipuje, že by se mohlo sejít až 1 500 otužilců.

„Podmínky budou náročnější než na Barboře. Kdo tam zůstal ve vodě pár sekund, už si na tříminutovku nemusí troufat. Tehdy jsem očekával tři stovky lidí, registrovalo se jich devět set, někteří pro nemoc neodrazili. Jezero Most je ideální svým zázemím i parkovištěm, musíme se tam ale vejít, pláž měří 437 metrů,“ řekl reprezentant ve freedivingu. „Jsme otužilecký národ a budu rád, když to potvrdíme. Myšlenkou rekordu je i to, abychom vzali zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.“