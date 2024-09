Ukradený rekord pod ledem? Sorry Peter, je můj! reaguje český iceman Vencl

On sám v roce 2021 uplaval v Lahošti pod ledovou krustou 81 metrů jen v plavkách a brýlích. „A v těch nejvíc naturálních podmínkách, které jsou ještě bezpečné anebo přístupné veřejnosti; to kdybych plaval sice v brýlích, ale nahý. Všichni po mě už plavali s více pomůckami,“ prozradil rodák z Lomnice nad Popelkou.

Venclovo světové maximum pod freediverskou organizací Pure Apnea stále platí. Ovšem v Guinnessově knize rekordů, kterou vyznavači extrémních sportů berou prestižně, ho vymazali. Přitom, jak Vencl připomíná, Guinness si velmi pečlivě hlídá splnění podmínek a bazíruje i na velmi malých detailech.

„Pokud chci překonávat rekord, který už někdo vytvořil, pak musím do detailu splnit již dané podmínky. Pokud chci jiné, pak je mohu definovat a čekat, jestli mi je Guinness akceptuje, ale rekord bude zapsán jako nový.“

V případě plavání pod ledem stanovil podmínky Wim Hof, ikonický Nizozemec řečený The Iceman, který proslul svojí odolností vůči extrémnímu chladu. Plaval bez čepice a závaží, stejně tak i jeho přemožitelé Stig Severinsen a Vencl.

Švýcar Peter Colat při své rekordním pokusu v plavání pod ledem na jeden nádech. | foto: fritzliechti.ch

Švýcar Colat patří mezi hvězdy freedivingu, rekordů drží několik. Po padesátce chtěl stylově završit svou kariéru, bez ploutví zaplavat na jeden nádech pod ledem 106 metrů, s monoploutví ještě o osm metrů dál. Když se mu to letos v zimě na zamrzlém rakouském jezeře Vilsalpsee podařilo, Vencl mu gratuloval.

„Jenže mě vůbec nenapadlo, že by mohl být zapsán jako Guinnessův rekord. Abych pravdu řekl, vůbec netuším, proč k tomu došlo,“ nechápal Vencl verdikt, který se dozvěděl nedávno, když o něm referovaly stránky Guinnessovy knihy rekordů. „V popisu disciplíny je jasně řečeno, že plavat se smí pouze v běžných plavkách a plaveckých brýlích nebo potápěčské masce. Na dotaz, zda mohu použít čepici, jsem dostal v oficiální komunikaci odpověď, že nelze používat žádné další pomůcky, a tedy ani čepici.“

Bývalý učitel tělocviku a matematiky se prý smířil, že ho někdo překoná. „Při hledání informací jsem narazil například na ještě jednoho borce, který zaplaval 111 metrů a měl jen plavecké brýle, plavky a čepici, ale ne závaží! Za mě nejlepší výkon všech dob. Jmenuje se Markus Rogan a až bude chtít, dá to i bez čepice a bude vyřešeno.“

Zatím je však popularizátor otužování Vencl v nejistotě, zda je stále rekordmanem. Dotazoval se přímo Colata, ale bez odpovědi. Ta nedorazila zatím ani od Guinnesse, i když tato organizace si dává na čas. „I pro Petera to musí být nepříjemné. Nemyslím, že to je jeho vina, spíš někoho z Guinnesse, kdo rekordy uznává. Tento pokus ovšem odporoval pravidlům. Někdo udělal chybu a sorry Peter, ale vypadá to, že rekord stále je můj.“