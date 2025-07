„Úplně bych nebulel, kdyby mě někdo překonal. Ale když už se to má stát, tak ať ve stejně těžkých podmínkách,“ zdůraznil znovunabytý rekordman.

Reprezentant ve freedivingu stanovil maximum na vápence v Lahošti u Teplic. Pod led se vrhl jen v plavkách, to prý aby nepohoršoval či naopak nevzbuzoval obdiv, kdyby je neměl. Jenže pak se do Guinnessovy knihy rekordů vepsali jeho dva následovníci. Nejdříve Švýcar Petr Colat, který loni v únoru zvládl 105 metrů, po něm Fin Olavi Paananen, jenž přidal další dva metry. Ovšem oba se pod ledovou krustu vnořili se závažím a čepicí.

„Se správným závažím ušetříte 30 až 40 procent energie, drží vaše tělo v ideální pozici. Já byl v době rekordu hubený, takže abych si neodřel záda o led, neplaval jsem v plném nádechu. A pohyboval jsem se mírně vlnovitě, protože jsem bojoval s vlastní plovoucí silou. Navíc jsem jel na šest temp, přitom se závažím to u mě bývá jen na tři,“ přiblížil rozdíly autor metody dechového rozvoje oxy-zen.

Ani plavecká čepice nepatří mezi zanedbatelné pomůcky. Otužování hlavy je totiž nejbolestivější. „Když jsem si poprvé zkusil potápění v ledové vodě bez čepice, byl to šok. Hlava bolela už po pár sekundách a já si uvědomil, že tohle je vážný problém,“ líčí vystudovaný učitel tělocviku a matematiky. „Proto jsem tři týdny věnoval velmi intenzivnímu tréninku právě na otužování hlavy. Denně jsem ji potápěl do ledové vody, někdy i na celou minutu, a snažil se přečkat bolest. Kdo někdy zažil mozkový mráz po soustu zmrzliny, ví, jak nepříjemné to je. Postupně si mozek zvykl.“

Oba freediveři, které Guinness označil za Venclovy přemožitele, tyto výhody užívali. I proto jejich výkon mohl být lepší. Tepličanovi se to nelíbilo; nevinil sportovce, ale knihu.

„Nejdříve jsem to reklamoval oficiálně na internetovém portálu guinnessovky. Nikdo se neozýval velmi dlouho a možná se ani neozval,“ mrzelo Vencla, z knihy úplně vymazaného.

Jezero Most, 1. března 2025. Guinnessův rekord v počtu otužilců na jednom místě, zúčastnilo se 2461 lidí, akci pořádal David Vencl. Na snímku s fanynkami držícími jeho knihu.

Když letos v březnu znovu – a úspěšně – koketoval v Mostě se zápisem do guinnessovky díky největšímu počtu otužilců na jednom místě na světě, mluvil s komisařem knihy Carlem Savillem. „Vysvětlil jsem mu, co se stalo, a přišlo mu to nespravedlivé. Poslal jsem mu i prvotní komunikaci s organizací, kde řekli, že nesmím mít čepici ani závaží. Carl slíbil, že se na případ podívá a zeptá se správných lidí, co s tím udělají,“ našel Vencl konečně podporu.

A před pád dny, po řadě jednání v Londýně, dostal mail, že je znovu rekordmanem. Že je oficiálně úžasný, jak zní motto guinnessovky.

„Klukům jejich výkon taky zapíší, ale v nové kategorii plavání pod ledem s čepicí a závažím. Ovšem v té mi rekord taky uznali, takže jsem dostal vlastně za jeden světový rekord hned dva. I když v této kategorii jsem už bývalý držitel, protože Colat i Paananen pak byli lepší.“

Vencl cítí zadostiučinění. „I když jsem reklamoval už i auto, tohle byla moje nejbizarnější reklamace v životě,“ usmál se. „Nečekám věčnost, ale cítím zadostiučinění. Snažím se hrát fér a je fajn, když je fér hráno i se mnou. Guinness uznal chybu – nepotřebuji satisfakci, chyby se dějí. A když se uznají, je to správné.“

Popularizátor otužování patří mezi pravidelné lamače rekordů. V Mostě se na jeho akci otužovalo 2 461 odvážlivců naráz, české maximum překonal už předtím na teplické Barboře díky 826 otužilcům. Držel národní rekordy ve freedivingu, světový má v potápění pod led do hloubky; v zamrzlém švýcarském jezeře Sils se ponořil do 52,1 metru bez neoprenu. Na stejném místě letos provedl plaváním pod ledem i bojovníka MMA Jiřího Procházku.

Jedním z Venclových nejzábavnějších čísel byl recesistický světový rekord v umyvadlovém potápění, v míse zadržel dech na 4:03 minuty.