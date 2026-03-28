104 metrů a červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Autor:
  11:06
V první vysekané díře se zanořil, dalších osm podplaval, v deváté se vynořil. Bohužel ne v poslední. Český freediver David Vencl chtěl v sobotu zlomit už třetí světový rekord, jako první člověk planety uplavat pod ledem 111 metrů na jeden nádech pouze v plavkách, se závažím na krku a čepičkou na hlavě. Ve finské Jyväskylä však skončil předčasně a rozhodčí mu ukázal červenou kartu.
Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem David Vencl během tréninku. | foto: Milan Stryja

Český iceman David Vencl si vysekává díru do ledu.
Vojáci se otužují pod ledem na workshopu Davida Vencla.
Vojáci se otužují na workshopu Davida Vencla.
32 fotografií

„Já jsem si to užil, bavilo mě to. Ale nemám to. Skončil jsem na 104 metrech. Těžko říct, čím to je,“ povídal posmutněle propagátor otužování během svého streamu.

Vencl plánoval, že v zemi tisíce jezer překoná hned dva nejlepší výkony naráz: světový rekord freediverské organizace CMAS, který drží Francouz Artur Boeri (105 metrů), a Guinnessův rekord patřící Finovi Olavimu Paananenovi (107 metrů). Právě finský otužilec setkání pořádal.

Předtím, než vlezl do vody, ležel Vencl u startovací díry na podložce, soustředil se, vizualizoval si ponor a pakoval si vzduch do plic. Jeho mentální kouč Miroslav Nečas mu dodával klid. Právě on pak pokus natáčel a komentoval. „Nyní se láme chleba. Osmdesátku máme za sebou, doteď se bavil, teď začíná dřít,“ vykresloval Nečas.

David Vencl @davidvenclfreediver

50 meters Under Ice

28. března 2026 v 10:33, příspěvek archivován: 28. března 2026 v 10:33

Zhruba po dvou minutách a 20 sekundách se Vencl z vody vynořil i s bezpečnostním potápěčem. Aby se jeho výkon počítal, musel by ukázat gesto z freediverského surface protokolu a říct „I am okay“ na znamení, že je v pořádku a nepotřebuje okamžitou pomoc. Místo bílé karty však rozhodčí vytáhl červenou.

„Mockrát děkuju za přízeň, i tohle je freediving. Ne vždycky to je se šťastným koncem. Je to další kapitola a zážitek,“ vzkázal svým fanouškům autor knih o otužování či světových rekordech Začni TEĎ! a Muž pod ledem. Poděkoval potápěčům a ještě poznamenal, že ho bolí záda.

Příznivci ho pod jeho streamem podpořili. „Stejně si borec!“ psali mu. „I tak neskutečný výkon,“ zaznělo také.

Tepličan Vencl drží dva světové rekordy pod ledem na jeden nádech. Před pěti lety v Lahošti zvládl uplavat 81 metrů, tehdy bez čepice a závaží, které použil nyní a přidávají na výkonu. V roce 2023 se také bez neoprenu a jen v plavkách potopil ve švýcarském jezeru Sils do hloubky 52,1 metru. Oba jeho extrémní počiny patří rovněž do Guinnessovy knihy rekordů.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav B vs. Velké HamryFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Ml. Boleslav B vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 2.90
  • 3.40
Petřín Plzeň vs. Táborsko akademieFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Petřín Plzeň vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.31
  • 4.40
  • 9.50
Motorlet vs. Č. Budějovice BFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Motorlet vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.40
  • 2.70
  • 3.40
Loko Praha vs. HostouňFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Loko Praha vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 2.25
  • 3.40
Třinec vs. HlučínFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Třinec vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 10.00
  • 40.00
Frýdek-Místek vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Frýdek-Místek vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.90
  • 3.30
  • 2.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

První pokus Plzni nevyšel. Co druhý? Na paniku není čas, musíme se poučit, velí Lev

Souboj u mantinelu mezi Jakubem Lvem (vlevo) z Plzně a Adamem Raškou (Sparta).

V polovině první třetiny připravil gól pro Ondřeje Rohlíka, nakonec ale plzeňský útočník Jakub Lev svůj jubilejní stý start v extraligovém play off výhrou neoslavil. Škoda ve čtvrtek v pátém...

28. března 2026  10:43

Jokič pomohl Denveru k výhře dalším triple doublem, LeBron James přihrál synovi

Nikola Jokič z Denveru kontroluje balon během zápasu proti Utahu.

Srbský basketbalista Nikola Jokič v NBA zaznamenal čtvrtý triple double za sebou a ziskem 33 bodů, 15 doskoků a 12 asistencí přispěl Denveru k výhře 135:129 nad Utahem. K výhře Los Angeles Lakers nad...

28. března 2026  10:07

S Ruskem, ale bez Slovenska? NHL střádá plány na Světový pohár, jasno zatím nemá

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Do začátku akce zbývá ještě dostatek času, Světový pohár začne až v únoru v roce 2028. I proto NHL, jež velkolepý hokejový turnaj pořádá, nespěchá s finálním verdiktem ohledně složení účastníků. Točí...

28. března 2026

Golfista Woods převrátil auto, pak odmítl test moči. Legendu dočasně zatkla policie

Woodsovo převrácené SUV, za ním je na místě nehody samotný golfista.

Slavný golfista Tiger Woods měl na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Šerif okresu...

27. března 2026  22:36,  aktualizováno  28. 3. 9:33

Velká cena Japonska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Velká cena Japonska krátce po startu.

Šampionát formule 1 pokračuje dalším závodem. Na programu je Velká cena Japonska, která se v neděli (29.3.) jede na okruhu Suzuka. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další informace...

28. března 2026  9:26

Antonelli vyhrál kvalifikaci F1 v Japonsku před Russellem, Verstappen zaostal

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Japonska F1.

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Ital Andrea Kimi Antonelli, který porazil o 298 tisícin sekundy stájového kolegu Brita George Russella. Třetí byl...

28. března 2026  9:21

Testování pohlaví je hrozná věc, říkal MOV. Nyní ale otočil. Kvůli Trumpovi?

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Aby mohly sportovkyně soutěžit na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, budou nově muset podstoupit test pohlaví. Stejně jako loni Světová atletika tuto povinnost zavedl také Mezinárodní...

28. března 2026

Dominantní Lehečka řádil! V Miami smetl Filse a ve finále zkusí zastavit Sinnera

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Prestižní turnaj Masters v Miami má opět po roce českého finalistu! Na Jakuba Menšíka, který loni dokráčel až k titulu, po parádním výkonu navázal Jiří Lehečka. V semifinále rozebral francouzského...

27. března 2026  22:05,  aktualizováno  28. 3. 8:59

You did it! Magický večer v Praze. Jak se Sakamotová smála, plakala a loučila

Kaori Sakamotová se v Praze stala počtvrté mistryní světa.

Ano, právě takové to mělo být. Tak si to Kaori Sakamotová vysnila, když po hrách v Miláně říkala: „Chci se loučit s radostí.“ Nemínila odcházet po stříbrných olympijských slzách zklamání. Proto ještě...

28. března 2026  8:51

Schumacherovi, Sennovi i bratr se sestrou. Které rodiny se zapsaly do historie F1

Jaké jsou slavné rody Formule 1?

Formule 1 je svět rychlosti, rizika a výjimečných osobností. A také místo, kde se některá jména vracejí znovu a znovu. Na startovním roštu se v různých dekádách potkávali synové slavných otců, bratři...

28. března 2026  8:30

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

Chmelař asistoval u výhry Rangers, Detroit zvítězil na ledě Buffala

Slovenský útočník Adam Sýkora (vlevo) z New York Rangers se raduje ze své trefy...

V pátečních dvou zápasech hokejové NHL Rangers roznesli Chicago 6:1 i díky asistenci Jaroslava Chmelaře a premiérové trefě Slováka Adama Sýkory. Buffalo naopak na domácím ledě zaváhalo po výsledku...

28. března 2026  6:57,  aktualizováno  7:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.