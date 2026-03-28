104 metrů a červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

„Já jsem si to užil, bavilo mě to. Ale nemám to. Skončil jsem na 104 metrech. Těžko říct, čím to je,“ povídal posmutněle propagátor otužování během svého streamu.
Vencl plánoval, že v zemi tisíce jezer překoná hned dva nejlepší výkony naráz: světový rekord freediverské organizace CMAS, který drží Francouz Artur Boeri (105 metrů), a Guinnessův rekord patřící Finovi Olavimu Paananenovi (107 metrů). Právě finský otužilec setkání pořádal.
Předtím, než vlezl do vody, ležel Vencl u startovací díry na podložce, soustředil se, vizualizoval si ponor a pakoval si vzduch do plic. Jeho mentální kouč Miroslav Nečas mu dodával klid. Právě on pak pokus natáčel a komentoval. „Nyní se láme chleba. Osmdesátku máme za sebou, doteď se bavil, teď začíná dřít,“ vykresloval Nečas.
Zhruba po dvou minutách a 20 sekundách se Vencl z vody vynořil i s bezpečnostním potápěčem. Aby se jeho výkon počítal, musel by ukázat gesto z freediverského surface protokolu a říct „I am okay“ na znamení, že je v pořádku a nepotřebuje okamžitou pomoc. Místo bílé karty však rozhodčí vytáhl červenou.
„Mockrát děkuju za přízeň, i tohle je freediving. Ne vždycky to je se šťastným koncem. Je to další kapitola a zážitek,“ vzkázal svým fanouškům autor knih o otužování či světových rekordech Začni TEĎ! a Muž pod ledem. Poděkoval potápěčům a ještě poznamenal, že ho bolí záda.
Příznivci ho pod jeho streamem podpořili. „Stejně si borec!“ psali mu. „I tak neskutečný výkon,“ zaznělo také.
Tepličan Vencl drží dva světové rekordy pod ledem na jeden nádech. Před pěti lety v Lahošti zvládl uplavat 81 metrů, tehdy bez čepice a závaží, které použil nyní a přidávají na výkonu. V roce 2023 se také bez neoprenu a jen v plavkách potopil ve švýcarském jezeru Sils do hloubky 52,1 metru. Oba jeho extrémní počiny patří rovněž do Guinnessovy knihy rekordů.