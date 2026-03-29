V bezvědomí pod vodou? O život mi nešlo, ubezpečil Vencl po pokusu o rekord

Petr Bílek
  11:41
Deset metrů, padesát, sto… a najednou bezvědomí. Pod vodou, pod ledem. Usnul, jak sám říká. Cestu na hladinu si český freediver David Vencl nepamatuje. „O život mi nešlo,“ ubezpečil ale po blackoutu při neúspěšném pokusu o světový rekord v plavání pod ledem. V sobotu chtěl na jeden nádech jen v plavkách, čepici a se závažím ve finské Jyväskylä zdolat 108 metrů. Tak možná příště?

Nechtěl jste to zkusit hned znovu?
Teoreticky bych mohl, ale to bych se musel freedivingové organizaci CMAS nahlásit dopředu. A abych pravdu řekl, asi by to nebylo rozumné jet podruhé. Nevím, zda bych byl schopný zregenerovat fyzicky a mentálně.

Co se pod vodou stalo?
Musím říct, že jsem si ponor užíval. Minimálně prvních 100 metrů, i když na devadesátce se objevily nějaké nepříjemné pocity. Co jsem se bavil s bezpečnostním potápěčem, tam jsem nějak zrychlil. Po stovce si pamatuju už jen to, jak jsem seděl na ledu a jak mě potápěči drží v podpaží. Reálně jsem byl vypnutý na pár sekund.

104 metrů, blackout, červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Blackout kvůli nedostatku kyslíku?
Ano. Říkám si, když jsi unavený, tak si dáchni – tak jsem si dáchnul. Nahoru mě vytáhli potápěči, byli tam dva bezpečnostní.

Šlo vám o život?
Ne, o život nešlo, to je stoprocentně bezpečné, když se dodržuje hlavní pravidlo. Což zní – nikdy se nepotápěj sám. Věděl jsem, že když usnu, někdo mě vytáhne. To je součást našeho sportu.

Venclovy světové rekordy

80,99 metru v plavání pod ledem jen v plavkách, bez závaží a čepice – 2021 Lahošť u Teplic

52,1 metru v ponoru pod led jen v plavkách – 2023 švýcarské jezero Sills

4:03 minuty na jeden nádech v umyvadlovém potápění – 2019 v Teplicích, recesistický světový rekord

Pokolikáté se vám to stalo?
Poprvé pod ledem. V bazénu při dynamické apnoi, kde se plave na vzdálenost, jsem usnul jen jednou. Asi deset let nazpátek. Bylo to v Egyptě a mimochodem mi byla zima.

Jste smutný, zklamaný, hrdý?
Pocity se mísí. Když jsem šel dva tři dny předtím do vody, laboroval jsem v hlavě s tím, že to třeba nevyjde z mnoha důvodů. Možná to chce lepší nastavení. Ale jsem rád, že jsem to nevzdal. Neřekl jsem si v jeden moment, teď na to kašlu. To je základ. Nechci teď mít fotbalové kydy, jít štěstíčku naproti a tak. Ale patří to k tomu.

Proč jste nakonec nahlásil pokus na 108 metrech místo původních 111?
Změnil jsem to na poslední chvíli. Při čtvrtečním ponoru jsem se necítil nejlépe. Zaplaval jsem 83 metrů, jenže ne podle představ. Možná z toho pramenila nějaká nervozita. A hlavně CMAS má jiná pravidla než Guinnessovka kniha rekordů. Neměří, kde se vynořím, ale berou délku mezi dírami na bližších hranách. Takže jsem nahlásil 108 metrů, ale reálně to těch 111 bylo.

Kde jsou vaše hranice?
Moje vlastní limity jsou 105 až 115 metrů pod ledem. Nerozhoduji se ovšem podle toho, na co ten den mám, ale podle předchozích rekordů. Chtěl jsem překonat Guinnessův i světový, čili 105 a 107 metrů. Kdybych dal 104 metrů čistě, nebyl bych spokojený. Počasí jsem měl krásné, celý výlet jsem si užil, jen ta nervozita… Neuvolnil jsem se, ale dělal jsem všechno, abych to zvládl.

Zamrzlé jezero Milada nedaleko Ústí nad Labem a David Vencl pod ledem.

Voda byla jaká?
Měla jeden stupeň. Možná i to hrálo roli. V Čechách skončila zima velmi brzy a já měsíc nebyl v ledové vodě. V podstatě všude měla kolem sedmi až osmi stupňů Celsia. A to s tím může souviset, že voda ve Finsku byla přece jen studenější. V tréninku jsem uplaval 120 metrů v nějakých čtyřech až pěti stupních. S mým mentálním koučem Mírou Nečasem jsme si řekli, že jsem si hrábl na svoje limity. Spousta lidí mi napsala, že jsou na mě pyšní. Že je to ukázka, že si jdeš za svým cílem a nevzdáš se. Že v ten daný moment se nepoděláš.

Takže do toho půjdete někdy znovu?
Objednal jsem si plaveckou čepici s logem 111 metrů, mám s tím mikinu, trika. Takže mám na to brand, ale ne rekord. Teď nevím co s tím. Do Finska jsem příští rok zvaný, chtěli by den rekordů zopakovat. Láká mě to, ale je těžké se rozhodnout pár hodin poté, co jsem to neuplaval. Pořád platí, že to je několik měsíců tréninku. Ale musím říct, že lidi i moje manželka Bára mi říkali, tak to holt zaplaveš za rok znovu.

Zamávat a jde se na to! Vencl se o rekordní zápis pokusí v úterý 14. března v jezeru Sils na jihu Švýcarska. Půjde o zakládající světový rekord, pod led v plavkách se takhle hluboko ještě nikdy nikdo nevydal. „Udělat něco, co nikdo předtím, je výzva a ohromná motivace. Vždy se chci zlepšovat a překonávat sám sebe. A tady jsem zvědavý, jestli v sobě najdu sílu a dokážu to,“ přemítá teplický freediver.
Extrémní sportovec trénuje i doma na balkoně v sudu. Při teplotách pod bodem mrazu ho zasolí, aby voda dosáhla i minusových teplot. Z tepla domova pozoruje tátu jeho dcerka Natálka.
Pohled na podvodní Vencův výkon. Většinou plave hlavou dolů, pro fotografa udělal výjimku.
Zkušený potápěč a otužilec si pod ledem může i zablbnout jako v tomhle případě David Vencl.
V bezvědomí pod vodou? O život mi nešlo, ubezpečil Vencl po pokusu o rekord

Český freediver David Vencl vytvořil v zatopeném lomu v Lahošti na Teplicku...

Deset metrů, padesát, sto… a najednou bezvědomí. Pod vodou, pod ledem. Usnul, jak sám říká. Cestu na hladinu si český freediver David Vencl nepamatuje. „O život mi nešlo,“ ubezpečil ale po blackoutu...

29. března 2026  11:41

