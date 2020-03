VIDEO: Je třeba uvolnit opatření pro vrcholové sportovce, říká manažer

„Je na místě, aby se dost zásadně, rychle a ideálně ihned řešilo, aby se vrcholoví sportovci mohli omezeně připravovat v konkurenčním prostředí,“ pokračoval Trávníček, vlivný manažer, který dohlíží třeba na smlouvy s Petrem Čechem, Martinou Sáblíkovou či Ester Ledeckou.

Zrovna tří zmiňovaných se aktuální situace ohledně nákazy COVID-19 až tak výrazně nedotýká: Čech po konci kariéry usedl do vedení Chelsea, Sáblíkové s Ledeckou sezony skončily ještě před propuknutím pandemie a zavedením nejvýraznějších karanténních opatření.

„Zimní sport měl větší štěstí než letní,“ kývl Trávníček. „Ester přišla o finále Světového poháru, konec byl rychlejší, nicméně splnila veškeré své závazky, stejně jako Martina. Dotčeny aktuální situací nejsou, až na to, že se nemůžou plnohodnotně připravovat,“ vrátil se k problému, který sportovci kvůli omezením mají.

„Pokud teď musejí zůstávat doma a není jim umožněno se připravovat, je to špatná zpráva,“ uvedl Trávníček.

O čem ještě mluvil?



Zda budou lidé angažovaní ve sportu vyvíjet tlak na uvolnění opatření pro profesionály:

„Každý den dochází ke ztrátě výkonnosti, respektive vytrvalosti a kondice. Sportovcům, kteří to vykonávají jako profesi, by určitě mělo být umožněno v rámci nařízení připravovat se venku. Jít na tenisový kurt, na zbytek sněhu, jít plavat, jezdit na kole... Aby se mohli co nejplnohodnotněji připravovat, i třeba v menších, minimálních skupinách. Je několik případů a žádostí, adresovaných na Národní sportovní agenturu Milanu Hniličkovi. Rezonuje to i na jiných místech.“

O tom, jak budou sportovci vypadat po pandemii:

„Všichni chápeme omezení a hrozby, které jsou, na druhou stranu: pokud budeme optimisté a budoucnost ukáže, že pandemii zvládneme, tak se všichni vrátí do práce a budou soupeřit, soutěžit. Všichni logicky budou usilovat o nejlepší výsledek. A realita, to „období temna“, kdy byly všechny zákazy, ukáže, jak se kdo mohl připravovat a jak se připravoval. A jak uspěje v budoucím boji.“

Jestli v těžkých chvílích očekává od státu pomoc pro sport:

„Přirovnal bych to k naší práci: snažíme se, aby všichni komerční partneři dodrželi smluvní závazky. Aby reklamní plnění, které získají, zaplatili: včas a v dohodnutých termínech. Zásadní a primární snahou by mělo být, aby prostředky, které byly minimálně v letošním roce rozpočtovány, do sportu dotekly. Měla by to teď být role Milana Hniličky, také ministerstva školství, aby zajistili přísun finančních prostředků do sportu, jak bylo plánováno. Že budou úspory a budeme všichni muset šetřit, je logické. Ale myslím, že by měla stále vítězit ambice nezastavit finanční toky do sportu.“

Jaké následky může pandemie pro sport mít:

„Sport finance potřebuje. Za každý den, kdy se sport zastavil, zaznamenává obrovské ztráty. Jak dlouho budeme ztráty kumulovat, může mít až fatální následky: například jeden dílčí svaz může zaniknout, sportovní organizace můžou zaniknout, sport obecně může zaniknout, ligy, soutěže se nemusí dál realizovat, protože se zjistí, že je prostě nepotřebujeme.“

Zda Sport Invest kvůli pandemii přichází o peníze:

„S klidným srdcem a duší můžu říct, že jsme zatím o žádné peníze nepřišli. Nicméně je to o výhledu do budoucna.“

O potenciálních ztrátách v budoucnu:

„Věřím, že v letošním roce ztráty budou maximálně do dvaceti procent podepsaných smluvních závazků, které máme. Může samozřejmě dojít k situaci, kdy s námi partner bude chtít domluvit jednání na téma předčasného ukončení smluv. Nebo se nepodaří dotáhnout jednání, která v těchto dnech probíhala či probíhají. Je to teoretické, ale ztráta to je, protože ta jednání samozřejmě probíhají a protistrana se nežene do nových výdajů, do sponzoringu.“

Zda partneři Sport Investu ruší smlouvy nebo váhají, jestli je teď podepisovat:

„Co se týče stávajících podepsaných kontraktů, tak žádný partner se neozval s tím, že má zájem smlouvu rušit. Za druhé: ano, jednání probíhala a máme jeden konkrétní případ, kdy partner chce uzavřít smlouvu, nicméně změnil v ní finanční částku právě kvůli aktuální situaci. Pak jsme minulý týden posílali zásadní, velkou nabídku. A z druhé strany máme informaci, že je trochu víc času k dořešení. Dá se očekávat, že smlouvu neuzavřeme hned, třeba v dubnu, ale zřejmě se jednání potáhne.“

Jestli se v současné situaci dá sportovec „prodat“ v reklamní kampani:

„Vše je o nápadu. I v době největší krize můžete přijít s geniální, kreativní myšlenkou, která vytěží z ohrožení, které na trhu je. To je umění marketingu. Otočíte špatnou zprávu v pozitivní. Myslím, že společnost potřebuje pozitivní vzkazy. Existují sportovci, kteří jsou tzv. opinion lídři a vyplatilo by se je využít pro komunikaci s veřejností. Abychom je poslechli, chovali se preventivně, proaktivně, uvěřili jsme jim a věřili v brzký konec pandemie.“



O přemrštěných přestupních částkách ve fotbale a jejich možnému pádu:

„Situace bude souviset s globální ekonomikou. Výkon rostl, prodeje rostly. Globální byznys a trh potřeboval narazit na strop. To se zřejmě aktuálně děje. Interně jsme si říkali, že jsou částky za přestupy tak vysoké, že situace povede k tomu, že cena spadne, že trh se posune o několik úrovní níž. Je možné, že se začne hledat i v mladších ročnících fotbalistů, a cena tudíž bude nižší a trh se přizpůsobí. Fotbal je neustále fenomén, prakticky nejrozšířenější, největší sport. Pořád je po něm poptávka. Fotbal čerpá z této tržní výhody a je logické, že ceny jsou nejvyšší ve sportovním odvětví.“

Jestli je rušení a odkládání velkých sportovních akcích významnou ránou pro Sport Invest:

„Pro nás jde o dílčí rány. Musíme fungovat na portfoliu aktivit, abychom měli zajištěný příjem a fungování mohlo být dlouhodobé. Jako společnost jsme udělali historicky spoustu rozhodnutí tak, abychom případné krizové situace přežili a dokázali dál fungovat. Samozřejmě je to pořád o výhledu několika měsíců. Pokud by byl život omezen několik let, situace může být zcela odlišná. My zůstáváme optimisty tak jako, věřím, celá společnost. Věřím, že nejpozději od léta se život začne vracet do běžných standardů.“

O rušení akcí, na kterých se společnost přímo podílí:

„Podílíme se na marketingu a organizaci několika významných sportovních akcí v mezinárodním měřítku. Trochu štěstí je, že v roce 2020 nás už další akce nečekaly. Spíš je to o roce 2021, například řešíme mistrovství Evropy v basketbale, základní skupina se má odehrát v Praze. Kvůli odložení olympijských her na příští léto velmi pravděpodobně dojde k přesunu dalších významných akcí a na stole může být i odsunutí celého basketbalového šampionátu. Je to věc, která se aktuálně diskutuje, a uvidí se. A další akce? Chováme se tak, že počítáme se vším, co zatím nebylo zrušeno.“