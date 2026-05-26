Schweiner si zvyká na hru bez Perušiče. Hecovaní? Jen v tom, čí dítě lépe spí

Jiří Seidl
  14:21
David Schweiner na beachvolejbalovém turnaji nejvyšší světové kategorie J&T Banka Ostrava Beach Pro dosud nechyběl ani jednou, dorazil podeváté. Tadeáš Trousil se v Dolních Vítkovcích představí popáté. Leč poprvé nastoupí spolu jako nově utvořený tým, jako české jedničky.
Čeští beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner a lotyšské úřadující mistryně světa Tina Graudinová s Anastasijí Samoilovovou na tiskové konferenci před začátkem turnaje v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravský turnaj opět nabitý nejlepšími světovými týmy mužů a žen startuje ve středu kvalifikací.

„Jak jsme připravení, ukáže až samotný turnaj, ale doufám, že dobře,“ řekl Schweiner, který vyměnil spoluhráče, jelikož Ondřej Perušič loni ukončil profesionální kariéru, byť se v Ostravě rovněž představí, ale jen jako záskok vedle Jiřího Sedláka.

„Rozhodně jsme teď dobře potrénovali, i s nějakými zahraničními soupeři, ať už v Praze, anebo teď v Ostravě, ale to rozhodující bude až na kurtu. Uvidíme, jak se popasujeme s atmosférou, jak nás diváci dokážou hnát dopředu,“ uvedl Trousil, který loni hrál v Ostravě s Matyášem Džavoronokem.

Schweiner s Trousilem zatím odehráli dva turnaje. V rakouském Neusiedlu byli pátí a na challengeru v čínském Xiamenu devátí.

Po jedenácti letech změnit spoluhráče, to je pro Schweinera speciální. „Hrozně špatně se to popisuje, ale zase taková změna to není, protože s Tadeášem a s ostatními kluky z reprezentační skupiny trénujeme společně už dlouho,“ odpověděl Schweiner. „Takže se známe a víme, co jeden od druhého čekat. Na hřišti se to bude pořád nějak vyvíjet, chvíli to bude trvat, než si vše sedne. Perun (Perušič) je úplně jiná osobnost než Tadeáš a úplně jiní jsou i na kurtu, ale oba jsou skvělí hráči, takže pro mě ten přechod není nijak dramatický.“

Budou muset změnit i hru? „Budeme muset trošičku víc tlačit na servisu a já budu muset víc zapracovat na nahrávce,“ má jasno Schweiner. „Ale ukážou to až další turnaje, jestli to není jen nějaká moje domněnka.“

Každopádně na zkušenějšího Schweinera by měla přejít role lídra týmu.

Radovan Šťastný, autor trofeje pro nejlepší týmy na beachvolejbalovém turnaji v Ostravě, ukazuje, jak si dvojice mohou cenu rozdělit.

„Možná to tak vypadá, ale nemusí to tak být,“ namítl Schweiner. „Může se stát, že první zápas budou soupeři podávat celou dobu na mě a Tadeáš bude ten, kdo bude riskovat servis a poletí na něj jen pár balónů. Podle mě má roli tahouna vždycky ten, kdo zrovna není pod tlakem, na koho protivníci nepodávají, takže je to hodně flexibilní.“

Trousila bude poprvé v Ostravě v roli české jedničky. „A je to obrovská čest. Nečekal jsem, že se to někdy stane,“ přiznal. „Přece jenom předehnat pana Perušiče je těžká věc, ale trošku mi to ulehčil, když skončil. Skvělé na začátku sezony je i to, že jsme dostali divokou kartu, takže můžeme být rovnou v hlavní soutěži. Snad nabereme nějaké body a budeme se moct na téhle úrovni pohybovat delší dobu.“

Dojde mezi Schweinerem a Perušičem, když jsou v Ostravě potencionálními soupeři, i na nějaké hecování?

„To ne, možná jen v tom duchu, čí dítě lépe spí,“ usmál se Schweiner, který je v Ostravě s manželkou i tříapůlměsíční dcerou Lily. Perušičův syn Marek je o osm měsíců starší.

A kdo ve spaní vítězí? „Zatím to vypadá na naši Lily, ale brzo se to může změnit. Rád bych zaklepal na něco dřevěného, ale tady je všechno ze železa...“ rozhlížel se Schweiner po bývalém průmyslovém areálu.

Dodal, že v hotelu, kde bydlí, to momentálně vypadá spíše jako školka. „Potkává se tam spousta dětiček, protože ty přijely i s některými zahraničními hráči, takže se tam pořád ozývá různé brečení, hulákání, hraní si s balónem,“ pousmál se Schweiner.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Giro ONLINE: Švýcarský den v horách. Visma kontroluje únik pro Vingegaarda

Sledujeme online
Cyklisté na trati 15. etapy Gira

Velmi krátká a velmi hornatá je 16. etapa Gira d’Italia, kterou závod vstupuje do své finální fáze. Pouze 113 kilometrů absolvují v úterý cyklisté, navíc kompletně na švýcarském území. V horském...

26. května 2026,  aktualizováno  15:07

Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Přišel v září a jeho mise byla jasná. Nuno Espírito Santo měl West Ham zachránit před sestupem z fotbalové Premier League. Portugalský trenér ale neuspěl a je dost možné, že už londýnský celek v...

26. května 2026  15:05

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

26. května 2026  15:01

Maďarsko - Lotyšsko 1:8. Jasná záležitost a postup do čtvrtfinále, zářil Vilmanis

Aktualizujeme
Závar před lotyšskou bránou v utkání s Maďarskem.

Rozhodující den na hokejovém mistrovství světa přichází ve velmi zamotané skupině A v Curychu. Lotyši si zajistili čtvrtfinále po vysoké výhře 8:1 nad Maďarskem. Postup si chtějí vybojovat také...

26. května 2026  14:37,  aktualizováno  14:59

Norsko - Dánsko 4:3P. Naděje na druhé místo pro Čechy, musí ale porazit Kanadu

Aktualizujeme
Dánové slaví gól proti Norsku.

Důležitá utkání přináší závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si ještě nezajistili druhé místo, když s Dány vyhráli až 4:3 po prodloužení poté, co inkasovali vteřinu před...

26. května 2026  14:54

Roland Garros ONLINE: Nosková se trápila a končí v prvním kole, Kopřiva vede

Sledujeme online
Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě.

V rámci úterního programu Roland Garros čeká první kolo zbývajících pět českých tenistů. Linda Nosková podlehla Marii Sakkariové 5:7 a 6:7, Vít Kopřiva bojuje proti Corentinu Moutetovi, Linda...

26. května 2026  14:47

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky...

26. května 2026  14:42

Nejroztomilejší VIP? Pes Sabalenkové se zapsal do historie Roland Garros

Aryna Sabalenková a její pes Ash

Světová jednička Aryna Sabalenková chce v Paříži zaútočit na svůj pátý grandslamový titul. Na Roland Garros běloruskou tenistku při snažení podporuje jeden z jejích nejvěrnějších fanoušků, její...

26. května 2026  14:37

Proč boháči z Wolfsburgu spadli? Tým, jenž při sobě nedržel, i nedisciplinovaný Dán

A pro Wolfsburg je zle. Dánský obránce Joakim Maehle právě vidí v rukou sudího...

Lajdáckým přístupem v úvodu utkání se podepsal pod první gól českých fotbalistů v baráži o postup na mistrovství světa. V úterý pokazil spoluhráčům z Wolfsburgu rozhodující zápas o záchranu v...

26. května 2026  13:33

