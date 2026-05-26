Schweiner si zvyká na hru bez Perušiče. Hecovaní? Jen v tom, čí dítě lépe spí

Ostravský turnaj opět nabitý nejlepšími světovými týmy mužů a žen startuje ve středu kvalifikací.
„Jak jsme připravení, ukáže až samotný turnaj, ale doufám, že dobře,“ řekl Schweiner, který vyměnil spoluhráče, jelikož Ondřej Perušič loni ukončil profesionální kariéru, byť se v Ostravě rovněž představí, ale jen jako záskok vedle Jiřího Sedláka.
„Rozhodně jsme teď dobře potrénovali, i s nějakými zahraničními soupeři, ať už v Praze, anebo teď v Ostravě, ale to rozhodující bude až na kurtu. Uvidíme, jak se popasujeme s atmosférou, jak nás diváci dokážou hnát dopředu,“ uvedl Trousil, který loni hrál v Ostravě s Matyášem Džavoronokem.
Schweiner s Trousilem zatím odehráli dva turnaje. V rakouském Neusiedlu byli pátí a na challengeru v čínském Xiamenu devátí.
Po jedenácti letech změnit spoluhráče, to je pro Schweinera speciální. „Hrozně špatně se to popisuje, ale zase taková změna to není, protože s Tadeášem a s ostatními kluky z reprezentační skupiny trénujeme společně už dlouho,“ odpověděl Schweiner. „Takže se známe a víme, co jeden od druhého čekat. Na hřišti se to bude pořád nějak vyvíjet, chvíli to bude trvat, než si vše sedne. Perun (Perušič) je úplně jiná osobnost než Tadeáš a úplně jiní jsou i na kurtu, ale oba jsou skvělí hráči, takže pro mě ten přechod není nijak dramatický.“
Budou muset změnit i hru? „Budeme muset trošičku víc tlačit na servisu a já budu muset víc zapracovat na nahrávce,“ má jasno Schweiner. „Ale ukážou to až další turnaje, jestli to není jen nějaká moje domněnka.“
Každopádně na zkušenějšího Schweinera by měla přejít role lídra týmu.
„Možná to tak vypadá, ale nemusí to tak být,“ namítl Schweiner. „Může se stát, že první zápas budou soupeři podávat celou dobu na mě a Tadeáš bude ten, kdo bude riskovat servis a poletí na něj jen pár balónů. Podle mě má roli tahouna vždycky ten, kdo zrovna není pod tlakem, na koho protivníci nepodávají, takže je to hodně flexibilní.“
Trousila bude poprvé v Ostravě v roli české jedničky. „A je to obrovská čest. Nečekal jsem, že se to někdy stane,“ přiznal. „Přece jenom předehnat pana Perušiče je těžká věc, ale trošku mi to ulehčil, když skončil. Skvělé na začátku sezony je i to, že jsme dostali divokou kartu, takže můžeme být rovnou v hlavní soutěži. Snad nabereme nějaké body a budeme se moct na téhle úrovni pohybovat delší dobu.“
Dojde mezi Schweinerem a Perušičem, když jsou v Ostravě potencionálními soupeři, i na nějaké hecování?
„To ne, možná jen v tom duchu, čí dítě lépe spí,“ usmál se Schweiner, který je v Ostravě s manželkou i tříapůlměsíční dcerou Lily. Perušičův syn Marek je o osm měsíců starší.
A kdo ve spaní vítězí? „Zatím to vypadá na naši Lily, ale brzo se to může změnit. Rád bych zaklepal na něco dřevěného, ale tady je všechno ze železa...“ rozhlížel se Schweiner po bývalém průmyslovém areálu.
Dodal, že v hotelu, kde bydlí, to momentálně vypadá spíše jako školka. „Potkává se tam spousta dětiček, protože ty přijely i s některými zahraničními hráči, takže se tam pořád ozývá různé brečení, hulákání, hraní si s balónem,“ pousmál se Schweiner.