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Hlavně se vyhnout zraněním! Házenkář Růža před startem sezony: Víc vůle a síly

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  17:39

David Růža se snaží prosadit v přípravném utkání proti obraně slovenského giganta Tatranu Prešov. | foto: Jan Smekal

Odchovanec karvinské házené David Růža, který si z mateřského klubu na sezonu odskočil do brněnských Maloměřic, má před sebou druhou sezonu ve Frýdku-Místku.

„Už jsem se tady dobře zabydlel. Do party jsem zapadl, dá se říct, okamžitě. Totéž se týká hry, se spoluhráči jsme si sedli,“ uvedl Růža, který by měl patřit k frýdecko-místeckým oporám, tvořit hru. „Minulou sezonu nás hodně trápila zranění, tak doufám, že v té příští se jim vyhneme a dostaneme se výš.“

Extraliga házenkářů startuje tento víkend, přičemž Frýdek-Místek hned na úvod v neděli od 17.00 hostí Kopřivnici.

Máte kádr na to, aby bojoval o vyšší příčky než je osmá, na níž jste skončili minule?
Určitě má. Jak říkal Dan (trenér Daniel Valo), nejsilnější týmy můžeme porážet, ale abychom je poráželi pravidelně, bude to chtít nějaký čas navíc. Potřebujeme zapojit nové hráče do našeho systému, vysvětlit jim nové věci. Vše si musí sednout.

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Po minulé sezoně odešel střelec Mathias Choleva do Německa. Bude to velká ztráta?
Je to pravé křídlo, ale pryč není jen on. Odešel i Slava Mlotek (do Kopřivnice) a v půlce minulé sezony i Marián Hajko (do Karviné), což jsme také pocítili. Mathias patřil k oporám, nicméně Dario (černohorská posila Maslovar) je talentovaný. Udělal na mě dojem hlavně v obraně. Až s ním vypilujeme i kombinace v útoku, bude to fungovat.

Na čem bude stát frýdecko-místecká hra v nadcházející sezoně?
Nějaké velké změny tam nebudou. Nejvýše nějaké detaily. Bude to od nás chtít hlavně více vůle, dát do utkání více síly...

A zpevnit musíte obranu, že?
To ano. Hlavně proto přišel Ivo Bystrický, který už řídil obranu v Považské Bystrici a Kopřivnici.

Na úvod extraligy vás v neděli čeká derby s Kopřivnicí.
Na to se těším. Takové vyhrocené zápasy mám rád. Fanoušci řvou, hala je vždycky plná. Nenecháme jim nic zadarmo, jdeme si pro dva body, což je doma naše povinnost.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karviná B vs. Frýdek-MístekFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Karviná B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Vítkovice vs. UničovFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Vítkovice vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 2.71
  • 3.65
  • 1.91
Zlín B vs. Uh. BrodFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Zlín B vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Povltavská vs. DomažliceFotbal - 3. kolo - 2. 9. 2026:Povltavská vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 4.02
  • 4.12
  • 1.48
Plíšková vs. ŠnajderováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 9. 2026:Plíšková vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 6:6
  • 6.00
  • -
  • 1.12
Zbrojovka vs. Hradec Kr.Fotbal - 4. kolo - 2. 9. 2026:Zbrojovka vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.90
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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