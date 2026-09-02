Hlavně se vyhnout zraněním! Házenkář Růža před startem sezony: Víc vůle a síly

„Už jsem se tady dobře zabydlel. Do party jsem zapadl, dá se říct, okamžitě. Totéž se týká hry, se spoluhráči jsme si sedli,“ uvedl Růža, který by měl patřit k frýdecko-místeckým oporám, tvořit hru. „Minulou sezonu nás hodně trápila zranění, tak doufám, že v té příští se jim vyhneme a dostaneme se výš.“
Extraliga házenkářů startuje tento víkend, přičemž Frýdek-Místek hned na úvod v neděli od 17.00 hostí Kopřivnici.
Máte kádr na to, aby bojoval o vyšší příčky než je osmá, na níž jste skončili minule?
Určitě má. Jak říkal Dan (trenér Daniel Valo), nejsilnější týmy můžeme porážet, ale abychom je poráželi pravidelně, bude to chtít nějaký čas navíc. Potřebujeme zapojit nové hráče do našeho systému, vysvětlit jim nové věci. Vše si musí sednout.
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Po minulé sezoně odešel střelec Mathias Choleva do Německa. Bude to velká ztráta?
Je to pravé křídlo, ale pryč není jen on. Odešel i Slava Mlotek (do Kopřivnice) a v půlce minulé sezony i Marián Hajko (do Karviné), což jsme také pocítili. Mathias patřil k oporám, nicméně Dario (černohorská posila Maslovar) je talentovaný. Udělal na mě dojem hlavně v obraně. Až s ním vypilujeme i kombinace v útoku, bude to fungovat.
Na čem bude stát frýdecko-místecká hra v nadcházející sezoně?
Nějaké velké změny tam nebudou. Nejvýše nějaké detaily. Bude to od nás chtít hlavně více vůle, dát do utkání více síly...
A zpevnit musíte obranu, že?
To ano. Hlavně proto přišel Ivo Bystrický, který už řídil obranu v Považské Bystrici a Kopřivnici.
Na úvod extraligy vás v neděli čeká derby s Kopřivnicí.
Na to se těším. Takové vyhrocené zápasy mám rád. Fanoušci řvou, hala je vždycky plná. Nenecháme jim nic zadarmo, jdeme si pro dva body, což je doma naše povinnost.