Pastrňák hrál hokejbal kvůli kamarádovi. Hlavně, že se nezranil, zní z Karviné

„Přišel si zahrát, chtěl dát gól a chtěl, abychom vyhráli,“ zmiňuje Rosůlek tři cíle, se kterými Pastrňák do zápasu šel.



Hokejová hvězda nastoupila do prvního kola nového ročníku hokejbalové extraligy za Karvinou, která přijela na hřiště úřadujícího mistra. Domácí Kert Park Praha byl lepším týmem, ve druhé třetině si slepenými brankami vypracoval tříbrankové vedení, v poslední periodě dokonce vedl 5:0.

Pak ale udeřil z přesilové hry tvrdou ranou z kruhu David Pastrňák. Nahrával mu nejlepší kamarád z dětství Martin Pala.



„Palič (Martin Pala) říkal, že by sis ním rád zahrál. David mu to slíbil a následně na to i kývnul. Nikdo jiný v tom neměl prsty, jen mladý Pala, vše šlo přes něj,“ objasňuje Rosůlek, kvůli komu Pastrňák za Karvinou nastoupil.

Hosté těsně před koncem vstřelili ještě druhý gól, ale k senzačnímu obratu se nepřiblížili, Karviná nakonec prohrála 2:5.



„Dlouho hokejbal nehrál, s bruslemi by byl někde úplně jinde. Čekal ho jiný pohyb, máte najednou na hokejce míček a ne puk. Nevynikal nade všemi, ale s balónkem byl skvělý a platný rozhodně byl,“ chválí útočníka Bostonu Rosůlek.

„Bylo vidět, že hokejbal v mládí hrál, navíc byla poznat i souhra s Paličem. Aby také ne, vyhráli spolu kdysi mistrovství republiky,“ pokračoval.

Kolik Pastrňák zaplatí? „Příspěvky se u nás neplatí, takže nemusel ani Pasta. Ostatní je ale interní záležitost. Musel něco přihodit, aby si s námi vůbec mohl zahrát,“ vtipkuje Rosůlek. „Vzhledem k tomu, co jsem viděl v Praze, jak se s ním chtěl každý fotit a dělal reklamu klubu, tak tím nám ten svůj „dluh“ splatil. Jeho trpělivost bych tedy chtěl mít.“



Rodák z Havířova se netají vášní pro tento sport, je dokonce registrovaným hráčem právě v klubu HbK Karviná.

„Jsem rád, že to vyšlo tak, že první kolo hraje Karviná v Praze a mohl jsem si s kluky zahrát,“ řekl Pastrňák České televizi.

„Říkal jsem mu, ať nechodí moc do soubojů, že se na něm budou chtít všichni vytáhnout. Nechtěl jsem, aby lítal po mantinelech a s někým se přetahoval. Má svůj sport a hlavní je, že se nezranil, to by mi sem už nikdy nepřišel,“ žertoval Rosůlek.

Další utkání čeká Karvinou v sobotu 11. září doma s Kladnem. To si už bude muset karvinský klub poradit bez Pastrňáka. V neděli odletěl do Švédska, odkud zamíří přímo do Bostonu.



Místopředseda klubu ale nevyloučil případné další nastoupení Pastrňáka v hokejbalové extralize. A to dokonce ještě v této sezoně. „Kdyby v NHL skončil dřív, tak vím, že by s námi na jaře zase hrál,“ říká.

Karviná má v plánu poslední utkání základní části 15. dubna, Boston 29. dubna. Hokejbal si tak zahraje pouze v případě, že Bruins nepostoupí do play off.

„Jestli bude moci a zdraví mu to dovolí, tak si určitě zahrát přijede. Máme ho na soupisce. Poslední zápas s námi odehrál asi pět let zpátky, tak třeba to zase za pět let vyjde,“ dodává Rosůlek s úsměvem.