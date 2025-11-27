„Stále pracujeme na sehnání sponzorů, mám ještě pár volných míst na triku, jaké budu nosit na mistrovství, pro potenciální partnery. Pořád potřebujeme finanční pomoc od lidí, kteří chtějí, aby se tento sport dál rozvíjel,“ říkal pro Darts Planet.
Munyua hledá někoho, kdo by mu přispěl na letenku a ubytování. Jen samotná účast mu sice vynese slušných 15 tisíc liber, tedy zhruba 413 tisíc korun, jenže ty mu organizátoři turnaje vyplatí až po jeho skončení.
Navíc šipky nemají tradici po celém černém kontinentu. Na MS v minulých letech postupovali z africké kvalifikace šipkaři z Jihoafrické republiky, Keňa zažije premiéru.
Právě tento počin by mohl nalákat potenciální investory, přeci jen šipky prožívají v posledních letech mimořádný boom a světový šampionát v prosinci a lednu sledují miliony lidí po celém světě.
Pro Munyuu půjde o mimořádný zážitek. Zahrát si v legendárním Alexandra Palace v Londýně patří mezi největší sny mnohých šipkařů.
A ani pro rodáka z městečka Murang’a nedaleko Nairobi to není jinak. Se šipkami začínal před několika lety. Když viděl, jak je hrají štamgasti v nedaleké hospodě, hned si to šel za nimi vyzkoušet a první šipkou se trefil přesně na střed.
„Okamžitě mě to pak chytlo, druhý den jsem si šel koupit terč a šipky, abych mohl házet i doma. A od té doby je hraju prakticky každý den,“ vyprávěl.
Píle ho vynesla až k postupu přes kvalifikaci, kde přitom v prvním kole naházel v průměru jen 53 bodů. Nejlepší šipkaři na světě mívají skóre občas i dvojnásobné.
Ve finále už se ale vyhoupl nad 80, porazil Jihoafričana Camerona Carolissena, jenž slavil triumf loni, a mohl slavit.
Byť bude patřit mezi outsidery, cíle nemá malé.
„Abyste se stal elitním šipkařem, musíte být soutěživý. Nejel bych na mistrovství, kdybych nesnil o finále. Tak to má asi všech 128 hráčů. Ale půjdu krok za krokem, nejdřív se chci dostat přes první kolo,“ pravil odvážně.
V něm se utká ve čtvrtek 18. prosince s 18. hráčem světa Mikem De Deckerem z Belgie, jenž bude velkým favoritem.
„Nejlepší Afričan se dostal mezi nejlepších 16. Kdyby se mi to povedlo překonat, byl by to obrovský úspěch. Ale nechci koukat moc dopředu, je to dlouhý turnaj plný zvratů a dramatických konců. Jsem každopádně nadšený, že otevírám dveře svým krajanům z Keni pro další roky,“ těší ho.