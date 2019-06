Jestli máme Zéland překvapit, tak v tomhle zápase, burcuje kapitán Mertl

Máte za sebou několik přípravných zápasů. Jak se povedly?

Dobré byly. Vyzkoušeli jsme si různé varianty, všichni si zahráli. Bylo potřeba naladit formu před mistrovstvím a před Zélandem. Na ten jsme se připravovali dlouho dopředu, věděli jsme, že s nimi budeme hrát první zápas. Díky softwarům a zkušenostem jsme v jejich hře našli i nějaké chyby, ale moc jich není.

V čem přesně je hlavní síla Nového Zélandu?

Je to světová jednička, jsou silní úplně ve všem. Hráči, kterými tým disponuje, jsou nejlepší na světě. Jejich nadhazovači se vyznačují přesností a rychlostí, jejich míče lítají až 130 kilometrů za hodinu.

Je výhoda hrát s nimi hned na začátku turnaje?

Jestli je máme někdy překvapit, tak je to právě v prvním zápase. Než se rozehrají, než nasají atmosféru. Určitě budou trochu překvapení, protože spousta z předešlých mistrovství světa se hrála u nich doma, což měli jednodušší.

Jak moc vám pomůže software na odhalování chyb nadhazovačů a pálkařů?

To teprve uvidíme. Je to součást přípravy, určitá pomoc, kterou můžeme využít, ale softbal je pořád jen sport. Každý proti nám může přijít s něčím úplně jiným, nečekaným. Je to spíš podpůrná věc, než že by nám to zaručilo vítězství.

Kdo kromě Zélandu patří k největším favoritům?

Určitě Kanada, Austrálie, Japonsko.

Šampionát se poprvé koná v Evropě. Je to velká příležitost?

Pro nás je to hlavně svátek a dárek za všechnu práci, kterou jsme tomu obětovali. Přijde spousta přátel, rodina, jsme rádi, že i oni mistrovství světa uvidí na vlastní oči.

Do hlediště přijde asi o dost víc lidí než na mistrovství Evropy. Jste na to připravení?

Očekáváme mnohonásobně vyšší návštěvu. Připraveni na to možná nejsme, asi nevíme, do čeho jdeme, ale bavíme se o tom a snažíme se.

Pro vás je to jasný vrchol kariéry, je to tak?

Je, pro mě je to i rozlučka a dárek, že to může být doma. Chci si to hlavně užít, každou chvilku z šampionátu si zapamatovat, bude to speciální.

Jaké jsou nejsilnější stránky českého týmu?

Asi naše přizpůsobivost v zápase, což nám na téhle úrovni může hodně pomoct.

Jaké cíle si vy osobně dáváte?

Mám dva. Jeden je postoupit z naší těžké skupiny do play off. Bude to náročné, protože je hodně nepředvídatelná, každý může prohrát s každým. A pak bych to nechal sportovnímu štěstí, ale rád bych se porval o historické páté místo.