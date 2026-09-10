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Plavec Kratochvíl sbírá evropské tituly: Tohle zlato je úplně nejcennější

Autor: ,
  20:34

Plavec David Kratochvíl ve finále paralympijských her v Paříži. | foto: Český paralympijský výbor

I svůj čtvrtý start na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze proměnil český reprezentant David Kratochvíl ve vítězství. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa vyhrál polohový závod na 200 metrů třídy SM11 v českém rekordu 2:18,59. Za světovým rekordem zaostal o 58 setin sekundy.

V rozplavbách skončil Kratochvíl druhý za velkým rivalem a světovým rekordmanem Rogierem Dorsmanem z Nizozemska, ale ve finále ho po skvělém finiši odsunul na druhé místo. Osmnáctiletý nevidomý český plavec zvítězil o 1,54 sekundy.

„Na dvoustovce je to moje první zlato na takové velké akci. A asi zatím pro mě úplně nejcennější zlato, protože skalp Rogiera Dorsmana v jeho hlavní disciplíně, to je úplně neskutečné. Na konci mě bolela hlava a úplně mně bylo zle, ale takové výkony za to stojí,“ uvedl Kratochvíl v tiskové zprávě.

V minulých dnech kraloval na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Před sebou má ještě starty na kraulové a znakařské stovce.

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