Kratochvíl vybojoval druhý světový titul, předloni v Manchesteru vyhrál 400 metrů volným způsobem. V Singapuru má v plánu startovat v sedmi disciplínách.
Zlato na padesátce získal časem 25,52. „Je to nádherný pocit vyhrát hned první závod. Je to masakr, protože kraulová padesátka je jen jeden bazén, kdy se to buď urve, nebo ne,“ řekl Kratochvíl v tiskové zprávě.
Evropský rekord vylepšil majitel kompletní sady medailí z loňské paralympiády o 21 setin. Za 13 let starým světovým rekordem zaostal o 18 setin.
Koupilová přidala stříbro k bronzové medaili v závodu na 200 metrů volný způsob z předloňského šampionátu. Porazila ji pouze sedminásobná mistryně světa Italka Monica Boggioniová. „Podařilo se mi znovu vylepšit letošní nejlepší čas, takže super. Byl to hezky vyrovnaný závod, mám radost, že se mi ta medaile povedla,“ řekla Koupilová.