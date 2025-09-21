Plavec Kratochvíl začal MS výhrou, Koupilová brala v Singapuru stříbro

  21:04
Paralympijský vítěz z Paříže David Kratochvíl zahájil mistrovství světa handicapovaných plavců v Singapuru vítězstvím na trati 50 metrů volný způsob. Už v rozplavbě kategorie S11 překonal sedmnáctiletý nevidomý závodník časem 25,45 sekundy rekord šampionátu i vlastní evropský rekord. Agáta Koupilová získala ve třídě S5 ve stejné disciplíně stříbrnou medaili.

David Kratochvíl slaví na pódiu stříbrnou medaili z disciplíny 100 m znak. | foto: Reuters

Kratochvíl vybojoval druhý světový titul, předloni v Manchesteru vyhrál 400 metrů volným způsobem. V Singapuru má v plánu startovat v sedmi disciplínách.

Zlato na padesátce získal časem 25,52. „Je to nádherný pocit vyhrát hned první závod. Je to masakr, protože kraulová padesátka je jen jeden bazén, kdy se to buď urve, nebo ne,“ řekl Kratochvíl v tiskové zprávě.

Evropský rekord vylepšil majitel kompletní sady medailí z loňské paralympiády o 21 setin. Za 13 let starým světovým rekordem zaostal o 18 setin.

Koupilová přidala stříbro k bronzové medaili v závodu na 200 metrů volný způsob z předloňského šampionátu. Porazila ji pouze sedminásobná mistryně světa Italka Monica Boggioniová. „Podařilo se mi znovu vylepšit letošní nejlepší čas, takže super. Byl to hezky vyrovnaný závod, mám radost, že se mi ta medaile povedla,“ řekla Koupilová.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

