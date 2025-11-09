Náš rozhovor jsme domlouvali narychlo, než vám začne škola. Maminka nechtěla, aby vám do ní zasahoval. Jak to máte se školou vy, baví vás?
No moc ne! Těším se na kamarády a učitele, to je pravda. Na učení a sezení v lavici už tolik ne. Ale na vysokou se chystám, chtěl bych studovat psychologii. Dřív jsem si pohrával s právy, později mě začala bavit i biologie. Což pořád trvá, ale v medicíně bych se zkrátka úplně uplatnit nemohl, a tak mě postupně nadchla psychologie. Buď sportovní, nebo přímo terapie.
Třeba před mou první magnetickou rezonancí mi říkali, že to nejspíš bude docela rachot. Vzali si hrnce a bouchali do nich, aby mi alespoň trochu simulovali, co mě čeká.