Sranda musí být, medaile ne! Kratochvíl líčí: Chci být spokojený sám se sebou

Fotogalerie 50

David Kratochvíl | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Veronika Pitthardová
  12:00
Z mladého kluka z malé vesnice poblíž Tachova se ze dne na den stal miláček sportovních fanoušků. Nevidomý plavec loni vtrhl na pařížskou paralympiádu, kde bral zlato, stříbro a bronz. Z letošního mistrovství světa v Singapuru přivezl medailí rovnou sedm. A mimo dráhu? Našel velkou lásku a chce studovat psychologii.

Náš rozhovor jsme domlouvali narychlo, než vám začne škola. Maminka nechtěla, aby vám do ní zasahoval. Jak to máte se školou vy, baví vás?
No moc ne! Těším se na kamarády a učitele, to je pravda. Na učení a sezení v lavici už tolik ne. Ale na vysokou se chystám, chtěl bych studovat psychologii. Dřív jsem si pohrával s právy, později mě začala bavit i biologie. Což pořád trvá, ale v medicíně bych se zkrátka úplně uplatnit nemohl, a tak mě postupně nadchla psychologie. Buď sportovní, nebo přímo terapie.

Třeba před mou první magnetickou rezonancí mi říkali, že to nejspíš bude docela rachot. Vzali si hrnce a bouchali do nich, aby mi alespoň trochu simulovali, co mě čeká.

