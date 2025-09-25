Nevidomý plavec Kratochvíl už potřetí zlatý. Z MS přiveze nejméně pět medailí

  18:49
David Kratochvíl získal v pátý den mistrovství světa v paraplavání v Singapuru pátou medaili, už potřetí zlatou. Osmnáctiletý nevidomý sportovec vyhrál ve třídě S11 závod na 100 metrů volný způsob v rekordu šampionátu 56,30.

David Kratochvíl ve finále na 50 metrů volným způsobem na paralympijských hrách. | foto: Český paralympijský výbor

Kratochvíl ve finále zaostal jen o 23 setin sekundy za svým světovým rekordem ze začátku května a druhého Ukrajince Danyla Čufarova porazil o více než sekundu.

V součtu se zlatem z MS 2023 je Kratochvíl již čtyřnásobným mistrem světa, k tomu získal v Singapuru dva bronzy. Na šampionátu ho čekají ještě dvě disciplíny.

„Je to bombex, je to super, že je to pátá medaile v pátý den z pátého závodu. Jsem spokojený, je to můj druhý nejrychlejší čas. Přece jen je to už pátý den, už je to náročné, ale ještě musím dva dny vydržet. Pak už bude čas na odpočinek, ale ještě to nejde,“ uvedl Kratochvíl v tiskové zprávě plaveckého svazu.

Výsledky

