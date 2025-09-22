Kratochvíl na plaveckém MS opět zvítězil, v motýlku útočil i na světový rekord

Nevidomý plavec David Kratochvíl proměnil i svůj druhý start na letošním mistrovství světa v Singapuru ve vítězství. Po nedělním titulu na kraulové padesátce dnes získal zlato na 100 metrů motýlek. Do finále se v dnešním programu MS v paraplavání prosadili také Alexandra Borská a Arnošt Petráček.

Plavec David Kratochvíl se zlatou olympijskou medailí z paralympiády. | foto: Reuters

Majitel kompletní sady medailí z loňské paralympiády Kratochvíl už v polovině finále motýlkářské stovky vedl a nakonec náskok před druhým Brazilcem Thomazem Rochou Materou navýšil až na 1,70 sekundy.

Výkonem 1:00,83 navíc zaostal jen o 17 setin sekundy za světovým rekordem Ukrajince Danyla Čufarova z roku 2023.

„Je to neskutečné! Plaval jsem, jak jsem nejlíp mohl. Poradil mi trenér Petr Thiel od začátku, že mám jet nohama, což jsem, myslím, splnil. Sice jsem posledních 25 metrů už fakt nemohl, už to bolelo, ale doplaval jsem to,“ popsal pocity Kratochvíl.

Plavec Kratochvíl začal MS výhrou, Koupilová brala v Singapuru stříbro

„Všechno vyšlo, obrátka vyšla skvěle, dohmat vyšel skvěle. Takže za mě bylo všechno perfektní. Nevěřil jsem, že poplavu pod 1:02 a je to pod 1:01, takže je to masakr,“ radoval se sedmnáctiletý závodník, pro něhož je to už třetí světové zlato. V Singapuru plánuje startovat v sedmi disciplínách.

Borská obsadila ve třídě S8 šesté místo v závodě na 100 metrů znak. Petráček, trojnásobný paralympijský medailista, byl osmý ve finále závodu na 100 metrů volný způsob třídy S4.

