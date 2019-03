Jak Slovák s maskou padl s českým šampionem: Dotrhal mě jak noviny

Dalších 10 fotografií v galerii MMA zápasník David Kozma (růžové trenky) drží pod krkem Samuela Krištofiče. | foto: Oktagon MMA

dnes 13:28

Rebel, drzoun, bouřlivák. Všechna tahle přízviska na slovenského zápasníka MMA Samuela Krištofiče snadno napasujete. Jeden nemocný klučina by vám ale řekl: „Je to hrdina a idol!“ A posílá mu masky, které pak 29letý Krištofič nosí během nástupu do klece. Měl ji i v sobotu, kdy prohrál s českým šampionem Davidem Kozmou.