Kostelecký se na střelnice těšil. Ale nemáme moc na co trénovat, říká

Od úterka se v omezeném režimu otevřela některá venkovní sportoviště a možnost individuálně trénovat mají i sportovní střelci. „Jsme rádi, že můžeme začít trénovat, bude to určitě příjemná změna. Já jsem ale ani před tím nepovažoval tu pauzu za nějaký výrazný handicap,“ řekl Kostelecký.



Střelec z Holasic na Brněnsku teprve uvidí, jak často bude na střelnici chodit. „Po konzultaci s trenérem vyhodnotíme, kdy tam můžeme jít. Teď to není potřeba někam hnát, dávat nějaké velké dávky. Olympiáda je odložená a uvidí se, jak ta sezona bude dál,“ uvedl. Sportovní dění se zastavilo a ani střelci před sebou nemají jasný cíl. „Nemáme moc na co trénovat. Uvidí se, jak to bude se soutěžemi. Asi se soutěžemi zatím jenom v České republice, protože do zahraničí to asi nepřipadá v úvahu,“ přemítal Kostelecký.

Čtyřiačtyřicetiletý český reprezentant měl i doma brokovnici v ruce prakticky každý den. „Mám místnost, kam zajdu a uklidím se tam. Pokusil jsem se na sucho o zlepšení ve svých slabších stránkách, protože v té sezoně na to tolik času není. Měli jsme dva závody, jeden v Kataru a jeden v Kuvajtu, takže jsem po těch závodech věděl, na čem pracovat,“ vyprávěl účastník pěti olympijských her.

Domácím cvičením se udržoval v kondici a jako otec tří dětí také trávil čas s rodinou. „Byl i čas na práci kolem domu, zahradničení, to obvykle nemívám v tomhle období, takže jsem to využil pracovně.“

Trénink na sucho není plnohodnotnou náhradou přípravy na střelnici. Ta už mu po několika týdnech nečekané pauzy chyběla. „Mám to v krvi, určitě se mi stýskalo, ale z druhé strany to beru tak, že to byla dobrá pauza na restart nebo refresh. Nepočítal jsem, že by se mi to v téhle fázi kariéry mohlo takhle povést,“ řekl.



Na podobnou pauzu je zvyklý po sezoně. „Končíme sezonu koncem října a někdy v prosinci jezdíme na soustředění. Míváme měsíční pauzu na podzim, ale abnormální je, že je to v tomhle období. Teď bychom normálně už letěli na Světový pohár do Tokia,“ přiblížil dvojnásobný mistr Evropy.

Snaží se k situaci vyvolané pandemií koronaviru přistupovat pozitivně. „Nastavil jsem si v hlavě, že se to snažím brát pozitivně, abych pořád neslyšel kolem jenom negativní zprávy. Chybělo mi to určitě, ale dokázal jsem se bez toho obejít,“ dodal vítěz loňských Evropských her v Minsku, kde získal pro Česko účastnické místo na OH v Tokiu.