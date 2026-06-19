Kariérní skok Kollátora. Volejbalový univerzál jde do nejlepšího týmu světa

S krajanem Donovanem Džavoronokem už se Kollátor v Perugii nepotká, neboť český smečař změnil angažmá a bude působit v Japonsku v Nagoji.
Kollátor řekl, že si přestupem do Perugie splnil velký sen. Hvězdou týmu je nahrávač italských mistrů světa Simone Giannelli. „Je pro mě obrovskou ctí připojit se ke klubu, jako je Perugia. Je opravdu těžké slovy vyjádřit, co to pro mě znamená. Ne mnoho českých hráčů dostane příležitost hrát v Itálii, a právě proto si tohoto vážím o to víc,“ uvedl.
|
První porážka v Evropské lize, volejbalisté nezvládli pětisetové drama proti Dánsku
V dresu Lvů Kollátor pomohl klubu ke dvěma mistrovským titulům a dvěma ligovým stříbrům, dvakrát také slavil Český pohár. Právě proti Perugii si zahrál v minulé sezoně Ligy mistrů a loni v prosinci byl s 20 body lídrem Lvů. Pražanům se tehdy podařilo italskému favoritovi sebrat alespoň set. V únorové domácí odvetě už Perugia vyhrála 3:0.
Lvi na instagramu oznámili odchody i dalších opor. Po šesti letech tým opustil kapitán a nahrávač Jakub Janouch, jenž by měl zamířit do Polska. „Děkujeme za všechno, Kubo. Za energii, emoce, bojovnost i chvíle, na které se nezapomíná,“ rozloučili se s Janouchem, stejně jako se slovenským smečařem Jakubem Ihnátem nebo argentinským blokařem Pablem Crerem.