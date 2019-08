Bolí to hodně. Musím makat jako mezek, plánuje po vyřazení Klammert

Přišel do mixzóny ještě celý udýchaný.



Chodil sem a tam a vlastně nevěděl, co říct.

Mísil se v něm vztek, zklamání, všechno dohromady. „Mám asi nějakého kostlivce ve skříni,“ hodnotil zápas třetího kola světového šampionátu David Klammert.

Postup byl blízko, je to tak?

Pro mě je to s ním hrozně těžké, moc mi nesedí. Už druhý zápas jsem s ním dokázal jít do prodloužení, předvedl jsem, že jsem v základní části lepší, což se předtím nestávalo. To mě třikrát přejel. Teď mě nepřejel, ale zase odchází jako vítěz. Musím se z toho dostat a makat dál. Bolí to hodně.

Trenér Marcel Frenštátský „Trenérovi se takový zápas strašně špatně hodnotí. David se pere fakt dobře, během zápasu byly jeho útoky o dost nebezpečnější, dostával ho pod tlak. Nejhorší je, když svěřenec leze z žíněnky a vy mu nemáte co vyčíst, i když prohraje. Nechal tam všechno, dal tam duši, takticky perfektní, technicky taky přicházely ty chvaty v době, kdy měly přicházet. Strašně špatně se mi ten zápas hodnotí.“

Z tribuny to vypadalo, že jste o dost aktivnější.

Myslím, že jsem měl víc technik. Ty jeho techniky jsem měl celkem pohlídané. Samozřejmě mi docházely síly, protože on je vyšší a když jsem udělal o deset technik víc než on, je logické, že mi síly docházely. Nejsem moc technicky talentovaný judista, musím to valit přes kondici, jít se bít a vydržet.

To je plán pro příště?

Určitě, tohle si beru k srdci do příště. Musím se sedřít z kůže, makat na kondici, protože já tyhle kluky neporazím judisticky, můžu je porazit jen přes starou dobrou českou bitku. Musím prostě zamakat víc na kondici, abych tu bitku dotáhl do vítězného konce. Věřím, že je jen otázka času, kdy ho ulovím.

Ta bilance se Švýcarem je příšerná, nyní už 0:5.

Bohužel, ta série se natahuje nějak moc, ale nesmím si to pustit do hlavy. Jsem tady od toho, abych reprezentoval svoji zem a dělal všechno nejlíp, jak umím. Ne vždy to stačí, ale příště chci uspět. Chci být výborný judista, aby na mě byli hrdí všichni, co mi fandí. Budu dřít jako mezek. Neříkám, že mám na medaile, ale nejsem druhokolař. Ukázal jsem, že mám na to prát se co nejvíc zápasů i s těmi nejlepšími. Musím to hodit za hlavu a makat dál.

Vůbec jste před zápasem neměl v hlavě, že jste Švýcara ještě neporazil?

Kdybych s tím šel do zápasu, prohraju za minutu. To si nesmíte připustit. Předtím mě porazil, co bylo, to bylo. Je to člověk jako já, má dvě nohy, dvě ruce, šel jsem ho dneska porazit a nevyšlo to. Třeba příště.