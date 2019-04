Bývalý šéf WADA: Kvůli dopingu se chytají spíše hlupáci než podvodníci

Novozélanďan volil poměrně ostrá slova na konferenci pořádané Partnerstvím pro čistou soutěž. „Všichni víme, že se analýza moči moc neposunula. Pořád jsme v pozici, kdy máme každý rok podobné počty pozitivních nálezů. Hodně z nich je z kategorie, kterou nazývám „natvrdlí dopující“ - lidé neúmyslně dopující nebo ti, kteří jsou zatraceně hloupí,“ řekl Howman, který organizaci WADA opustil v roce 2016.

Když v ní působil, vyčítal expertům, že se nezvažují modernější technologie. „Věda a medicína všude pokročila, ale nepokročila v dopingu, pořád analyzujeme moč. A ještě ne moc dobře. Obávám se, že to děláme, protože je to cesta sbírat čísla. Ale není to cesta k chytání podvodníků. Je to chytání těch hloupých, protože jsou prostě hloupí. Ale není to chytání skutečných podvodníků,“ zdůraznil.

WADA testuje novou metodu, při které by k testování stačilo několik kapek krve. Ověřuje ji Americká antidopingová agentura USADA. Její zástupce Matthew Fedoruk ale na této konferenci uvedl, že navzdory zkoušení různých inovativních metod zůstávají vzorky moči „zlatým standardem“. Podle Howmana je ale příliš snadné je zmanipulovat a příliš nákladné je sbírat a zpracovávat.

Dopingové testy se na olympijských hrách provádějí od roku 1968. Světová antidopingová agentura WADA byla založena v roce 1999.