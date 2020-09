V kasinu už vydělal, tak ještě v kleci. Dvořák ale nemíří za slávou

„Soupeře mám nakoukaného. Půjdu na něj s čistou hlavou a jasnou taktikou. Pokud neudělám zbytečnou chybu, vyloženě botu, dokážu ho porazit. A pak si ve všem polepším. V žebříčku (teď je na 14. místě, soupeř na 13.), v penězích...“ vypráví Dvořák do telefonu přes moře.



Dva měsíce po úchvatném vítězství Jiřího Procházky dostává i druhý český zástupce v nejprestižnější lize světa šanci ohromit. Svět i české diváky.



Dvořák si opravdu dosud nedokázal získat na svou stranu „obyčejného diváka“. Ne, že by mu lidé nepřáli, ale Dvořákova sláva u tuzemské masy bývá bita na tom, že nedělá show, nepředvádí se, nevyhledává problémy. On to ani žádný hlasitý extrovert, který by bavil jednou hláškou za druhou, není. Nechce to, nepotřebuje. Vždyť zahradničí, s tátou kope hroby a dřív hrál šachy.

K téměř bulvární popularitě mu - možná neprávem - brání taky to, v jaké kategorii skromný chlapík nastupuje.

Muší váha, v níž se zápasníci musí vměstnat do 56kilového limitu, už z podstaty nenabízí tolik demoličních knokautů či krvavých momentů.

Víc záleží na správné technice, výdrži, přesnosti, schopnosti soupeře uškrtit či strhnout na svou stranu bodové rozhodčí.

Leckteří trenéři, lidi z oboru či samotní zápasníci by vám řekli, že právě v tom vidí krásu tohoto sportu.

Dvořák ji ztělesňuje.

„Je na tom skvěle. Tvrdě maká, ví, co chce a na co si má dát pozor. Techniku si poctivě vštípil a fyzicky je na tom parádně. Pokud se nic nepodělá, vítězství je doma,“ tvrdí trenér Patrik Kincl, taktéž z USA.



Dvořák už osm let neprohrál, z 21 duelů ovládl 18, i proto po něm zatoužilo mocné UFC. Premiéru si odbyl v březnu, v Brazílii porazil domácího borce Bruna Silvu na body po třech kolech a vydělal 24 tisíc dolarů.

I teď nastupuje proti domácímu soupeři. V neděli v Las Vegas zhruba v čase 0:40 proti Jordanu Espinozovi a opět bez diváků.

Už se potkali, asi deset minut strávili u jednoho stolu podepisováním plakátů. „To se mi ještě nestalo, ale žádné emoce neproběhly. Necítím k němu žádnou nenávist, uvidíme až o víkendu,“ glosoval to Dvořák.

Pakliže se v kleci zadaří, udělá další krůček k tomu, aby se vryl do podvědomí fanoušků českého sportu.



Jen si vzpomeňte na Procházku, než ohromil skvělým knokautem během premiéry v UFC, rozdal v Česku jen pár rozhovorů. Od té doby byste zřejmě nenašli médium, které po Procházkových slovech netouží.

Potká stejná věc i Dvořáka? Zřejmě ne, na rozdíl od Procházky chce žebříčkem stoupat postupně, nespěchat mezi opravdovou špičku, trpělivě růst.

Dost tomu podřizuje. UFC běžně proplácí náklady jen na zápasníka a jednoho trenéra na pár dní, český bijec přitom do Las Vegas odletěl už pátého září. Přes týden žil v Las Vegas s kolegy Jakubem Kašparem, Honzou Maršálkem a Kinclem na vlastní náklady. Přes Airbnb, nikoliv v bezpečí hotelu pod záštitou UFC.

„Je to sice dražší, ale já chci být prostě v klidu, aklimatizovat se, zvyknout si na prostředí. Peníze jdou stranou, hlady určitě neumřu. Žilo se nám dobře. A určitě tu něco vydělám,“ zůstává Dvořák pozitivní.

„A to se podařilo, David je jako vždy v naprosté pohodě,“ dokládá Kincl.



K té mu pomohl i úvodní úspěch v kasinu. „Šli jsme tam hned první den, dal jsem jednu točku za pět dolarů a vyhrál osmdesát,“ směje se. „Další jsem nepotřeboval...“

A když uspěje i v neděli, přidá k 75 vydělaným dolarům dalších 28 tisíc.