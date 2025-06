„S tím nápadem přišli naši trenéři a společně se to snažíme během let zlepšovat,“ řekl David Ahman. „Ano, někteří tak hráli už před námi, ale my jsme to chtěli dělat opravdu profesionálně a v každém zápase.“

Podle Perušiče tak řeší zásadní beachvolejbalovou otázku, kterou je útočení do rozhozené obrany.

„Vše začínalo rychlými nahrávkami, pestrou hrou typu Poláků Kantora s Losiakem nebo Italů Carambuly s Rossim,“ připomněl Perušič. „Pak se k tomu přidávaly ulívky, hra prsty na druhou přes síť. To vše byla právě snaha nějak rozbít soupeřovu obranu. Načež se další týmy snažily nahrávat z výskoku nebo útočit na druhou, jako třeba Australané, Lotyši a Švédové. Ti jsou podle mě jenom další krok v tomhle vývoji. Jsou ale jediní, kteří na tom postavil celou svou hru a dokázali s ní prorazit až do těch úplně nejvyšších pater.“

Jonatan Hellveg bojuje na síti s německým soupeřem. David Ahman vybírá útok soupeře.

Podle Perušiče mohou další generace jít švédskou cestou. „To znamená, že nahrávky ve výskoku a útoky na druhou přes, budou trénovat třeba už od čtrnácti let a beach tím pádem může za deset let vypadat zase úplně jinak,“ předpovídá Perušič.

Schweiner věří, že pořád ale bude prostor pro týmy, které hrají standardně na tři a dominují v taktické části nebo na podání. „Ale je pravda, že byť to třeba spousta týmů nezavede systémově, tak hra na druhou a snaha mít možnost výběru mezi útokem na druhou a nahrávkou spoluhráči, už asi v našem sportu zůstane,“ tuší Schweiner.

Mohou se vůbec hráči ještě něčím novým na písku překvapit?

Ondřej Perušič a David Schweiner s ostravskou trofejí za třetí místo.

„Uvidíme, co dovolí úprava pravidel třeba v zájmu zatraktivnění našeho sportu,“ odpověděl Perušič. „Možná bude nějaké testovací pravidlo, aby se nepískaly dvojáky, což přesune těžiště hry směrem k příjmu. Ve chvíli, kdy budete mít možnost si balon nečistě ale velmi rychle nahrát ve výskoku v podstatě z jakékoliv pozice, bude to už jenom o tom, kdo si lépe přihraje.“

Schweiner upozornil, že potencionální tolerování nečisté nahrávky, může k beachvolejbalu přilákat mnohem vyšší hráče, kteří jsou méně šikovní. „Tím by zmizel poměrně obtížný technický prvek hry, na který se nyní soustředí každý tým už v přípravě a věnuje mu opravdu hodně prostoru,“ řekl Schweiner.