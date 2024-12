Hrdá Nabojčenko. Česky i sním, na Ukrajinu se nevrátím, říká plavkyně

Své vlastní maximum naposledy posunula v listopadu v belgickém Gentu na hodnotu 25,67 sekundy a ve 22 letech poprvé splnila A limit pro mistrovství světa, na které vyrazí za pár dnů do Budapešti. Je první českou plavkyní, která se dostala pod magickou hranici 26 sekund, přitom to není tak dlouho, co s plaváním málem skončila.

„Měla jsem deprese, na všechno jsem kašlala. Na školu i na plavání. Ale v jednu chvíli jsem si řekla, že bych to mohla někam dotáhnout, a pak už to šlo samo,“ vzpomíná na zlom v kariéře.