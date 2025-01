Házenkáři se s MS rozloučili prohrou s Dánskem, vzdorovali jen poločas

Poslední duel na lavičce českého celku odkoučoval španělský trenér Xavier Sabaté, kterého po šampionátu nahradí dvojice Michal Brůna, Daniel Kubeš. Gól si při rozlučce s reprezentační kariérou připsal křídelník Jakub Hrstka.

Český tým obsadil v šestičlenné osmifinálové skupině páté místo, na turnaji měl negativní bilanci jedné výhry, dvou remíz a tří porážek. V celkovém pořadí obsadí nejhůře 20. pozici. Dánové prošli z první příčky do čtvrtfinále, kam je doprovodili Němci.

„Myslím, že jsme odehráli velmi dobrý zápas. V první půli jsme dokázali způsobit problémy takovému týmu, jakým je Dánsko. V druhém poločase jsme tam nechali všechno. Dánové jsou skvělý tým, myslím, že to byl výborný zápas. Jsem pyšný na hráče. Byla to pro ně skvělá zkušenost, většina z nich není zvyklá hrát před 15 tisíci diváků,“ řekl v nahrávce pro média Sabaté.

Zraněného Jakuba Štěrbu nahradil v české nominaci Martin Rakouský, který do dějiště šampionátu přicestoval na jediné utkání. Stejně jako minule proti Tunisku zůstal mimo nominaci Stanislav Kašpárek. Češi záhy přišli o další spojku, Tomáš Piroch nechtěně zasáhl soupeře loktem a srbští rozhodčí mu hned v druhé minutě přísně udělili červenou kartu.

Rakouský prožil ostrý debut, ve třetí minutě nečekaně šel hned na úvodní sedmičku a srovnal na 1:1. Český celek držel celou první půli s obrovským favoritem krok. Vítězové posledních tří světových šampionátů se překvapivě trápili v útoku a do poločasu si odnesli pouze dvoubrankový náskok 12:10.

Čeští házenkáři si čistí palubovku během zápasu mistrovství světa s Dánskem.

Seveřané s jistotou postupu před zaplněnou halou v Herningu v prostřední části první půle téměř 10 minut neskórovali, český tým ale stejně jako v předchozím průběhu turnaje strádal v ofenzivě také. Bláha sice v 21. minutě dokázal srovnat na 8:8, ale jeho celek dal za druhou čtvrthodinu první půle jen tři branky a v pauze tak lehce ztrácel. Dánský gólman Nielsen v úvodním dějství chytil 10 z 20 střel, jeho protějšek Mrkva měl na kontě devět zákroků.

Minutu po změně stran narušil průběh neukázněný divák, který vběhl na palubovku a rozházel po ní konfety. Po úklidu pokračovalo české trápení v útoku. Nedůrazní střelci zahazovali vyložené šance a opakovaně nechávali vyniknout brankáře Nielsena. Dánové díky tomu mezi 43. a 49. minutou zaznamenali čtyřbrankovou šňůru a získali rozhodující sedmibrankový náskok.

Český celek se pak v ofenzivě probral a v závěru ještě několika góly udržel přijatelné manko. V 51. minutě se dočkal vytoužené branky loučící se Hrstka. Seveřané poprvé na turnaji nezvítězili dvouciferným rozdílem a nedostali se přes 30 branek, byť už měli jisté prvenství ve skupině.

„Strašně jsem se na to těšil. Před zápasem jsem byl zdravě nervózní, pak to ze mě spadlo. Chtěl jsem dát aspoň jeden gól, to se mi povedlo. Bylo fantastické publikum, drželi jsme s Dánskem krok, takže lepší tečku jsem si nemohl přát,“ řekl Hrstka, který zakončil reprezentační kariéru se 501 brankami.

Český házenkář Matěj Havran pálí na dánskou bránu.

Český tým se představil na mistrovství světa po 10 letech od 17. místa v Kataru. Na velké akci postoupil ze základní skupiny poprvé po nezdarech na posledních dvou Eurech. Do jarního pokračování evropské kvalifikace už ho povede nová trenérská dvojice.

Sabaté strávil u českého mužstva tři roky a představil se s ním na dvou velkých akcích. „Samozřejmě je to pro mě teď emotivní. Bylo pro mě potěšením pracovat s těmihle hráči. Můžete hrát dobře, můžete hrát špatně, ale důležité je, že po celou dobu do toho všichni dávali maximum. Tenhle tým má velké srdce a jsem si jistý, že házená v Česku má před sebou skvělou budoucnost,“ řekl Sabaté.