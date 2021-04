Krušné časy squashistů. Někteří kvůli koronaviru skončí, říká česká jednička

Největší problémy pociťují zejména squashisté od padesátého místa a níž světového žebříčku. Pro elitu Mezinárodní squashová asociace turnaje dokáže zajistit. Jenže pro zbytek?

Jen velmi omezeně.

„Pro nás takové turnaje schází, protože nejsou peníze a prostředky na to je zorganizovat s veškerými aktuálními nutnostmi,“ říká Mekbib, česká jednička a v současnosti 70. hráč žebříčku.

Většina hráčů se tak může účastnit pouze akcí, které se konají v jejich nebo sousedních zemích. Těch ale pro české hráče příliš není.

„Například ve Francii a Anglii se připravují turnaje celkem často, u nás a v okolních státech je to spíše ojedinělé,“ líčí Mekbib.

Nedostatek turnajů se pochopitelně projevuje úbytkem příjmů. Ale nejen tím – někteří squashisté také ztrácejí motivaci.

A proto uvažují, že skončí.

„Když jsem byl v Pákistánu, tak mi někteří hráči říkali, že budou hrát do léta nebo do konce roku a pak skončí. O pár lidech vím, že to mají takto v plánu,“ povídá Mekbib.

On sám zatím takové rozhodnutí neučinil. Pokud by však podobná situace pokračovala i v budoucnu, přiznal, že by o odchodu také uvažoval. „Kdyby to takto pokračovalo dál, tak bych o takový režim neměl zájem a přemýšlel bych rovněž nad koncem,“ uvedl.

Pochvaluje si podporu asociace, co se mu však nelíbí, jsou opatření, kterými stát omezuje sport obecně. „Hlavně pro děcka to musí být šílené,“ říká.

„Mít rok bez sportu a pohybu, to už jim nikdo nevrátí. Pořád se tu dívá na sport jako na zábavu po práci, politici si neuvědomují, že jde hlavně o prevenci a zdravý životní styl,“ dodal.

Navzdory současným problémům mají ale Mekbib a spol. šanci si po dlouhé době zahrát ostrý zápas. Od středy do pátku se na pražském Strahově koná turnaj Czech Pro Series 2, který patří do okruhu PSA.

„Naši hráči dostanou možnost kvalitních zápasů, což byl důvod, proč jsme chtěli PSA turnaj uspořádat,“ prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České squashové asociace, která je hlavním pořadatelem turnaje.

Akce, která je dotovaná částkou tři tisíce dolarů, se kromě české špičky zúčastní i tři Němci, dva Rakušané a další zahraniční hráči pobývající v Praze.

S jakými ambicemi do svého prvního mezinárodního turnaje od ledna půjde česká jednička Mekbib? „Rád bych vyhrál a získal další PSA titul,“ plánuje.

V současné době by to pro něj bylo alespoň nějaké povzbuzení.