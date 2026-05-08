Poslední zápas ryšavého čahouna za Plzeň. Bláha před finále hlásí: Není se na co šetřit

„Já ten pohár fakt chci. Chci se loučit s titulem a udělám pro to všechno,“ líčí dvacetiletý Bláha, který se vytáhl na 214 centimetrů.
S Plzní slavil zlato jako benjamínek už před třemi lety, teď ale patří mezi hlavní tahouny a kanonýry týmu. „Předtím to byla moje první sezona v áčku, teď poslední. Bylo by hezké to orámovat zlatem,“ pousmál se plzeňský odchovanec, který si ve čtyřech finálových duelech připsal čtyřiadvacet branek.
|
Výška kryje nedostatky, usmívá se plzeňský mladík Bláha
Pokud chce ale Talent zvednout pohár nad hlavu, musí v sobotu prolomit ohromnou překážku. Karviná v sezoně doma ani jednou neztratila, vybudovala nedobytnou tvrz. „Domácí prostředí jim hraje do karet, ale to nás nesmí zastavit. Určitě dorazí i naši fanoušci a bude skvělá atmosféra,“ reagoval Bláha.
Plzeň minulý víkend rázně zareagovala na úvodní dvě karvinské výhry. Ve třetím duelu rivala nepustila ani jednou do vedení, v tom dalším bleskově otočila stav 7:8 a po výhře 31:24 sérii srovnala. I díky osmi gólům ryšavého čahouna.
„Dostal jsem se konečně do správných emocí. A nastavení v hlavě bude nejdůležitější i v posledním zápase,“ uvažuje Bláha, kterému obrana soupeře věnuje zvýšenou pozornost. „Vadí mi to, to je jasné,“ odvětí s úsměvem. „Ale ještě víc mi vadí Petr Mokroš v brance. Chytá fakt výborně,“ ocenil i protihráče mezi karvinskými tyčemi.
Ten deptal plzeňské střelce především v úvodním finále. A proti Bláhovi si připsal úspěšné zákroky i v dalších utkáních. „Vím, že nad tím nesmím moc přemýšlet. Když padne gól, je to skvělé. Když mě gólman vychytá, nesmím se z toho podělat a jít do toho znovu. I kluci na střídačce mě stále hecují, ať se nebojím a jdu do toho znovu,“ hlásí Bláha.
V plzeňských duelech navíc předvedl parádní představení gólman Talentu Filip Herajt, který pro změnu trápil kanonýry Baníku. A právě jeho souboj s Mokrošem bude jedním z klíčových bodů rozhodující bitvy. „Přijde mi, že play off uteklo hrozně rychle. Najednou je tady poslední zápas, navíc můj poslední v Plzni. Budu to mít v hlavě. Ale především se není na co šetřit. Musíme tomu jít naproti, pak se může přiklonit i štěstí,“ míní Bláha.
Na jeho střelecký apetit a přesnost bude v sobotu Plzeň hodně spoléhat.