Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední zápas ryšavého čahouna za Plzeň. Bláha před finále hlásí: Není se na co šetřit

Ervín Schulz
  12:30
Odehraje poslední zápas v plzeňském dresu. Po sezoně spojka házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Daniel Bláha se spoluhráčem Dominikem Skopárem zamíří do Elbflorenz, drážďanského týmu z druhé bundesligy. A sobotní páté finále extraligy v Karviné (od 18.30 hodin) rozhodne, zda nové angažmá začne jako český šampion, či vicemistr.
Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň. Daniel Bláha z Plzně zastavený ve výskoku. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Daniel Bláha z Talent týmu Plzeňského kraje střílí v semifinále s Duklou Praha.
Český házenkář Daniel Bláha po červené kartě.
Jak si vedete v porovnání s Danielem Bláhou? Fanoušci házené se mohli...
Daniel Bláha (vlevo) přichází k reprezentačnímu utkání v Praze.
20 fotografií

„Já ten pohár fakt chci. Chci se loučit s titulem a udělám pro to všechno,“ líčí dvacetiletý Bláha, který se vytáhl na 214 centimetrů.

S Plzní slavil zlato jako benjamínek už před třemi lety, teď ale patří mezi hlavní tahouny a kanonýry týmu. „Předtím to byla moje první sezona v áčku, teď poslední. Bylo by hezké to orámovat zlatem,“ pousmál se plzeňský odchovanec, který si ve čtyřech finálových duelech připsal čtyřiadvacet branek.

Výška kryje nedostatky, usmívá se plzeňský mladík Bláha

Pokud chce ale Talent zvednout pohár nad hlavu, musí v sobotu prolomit ohromnou překážku. Karviná v sezoně doma ani jednou neztratila, vybudovala nedobytnou tvrz. „Domácí prostředí jim hraje do karet, ale to nás nesmí zastavit. Určitě dorazí i naši fanoušci a bude skvělá atmosféra,“ reagoval Bláha.

Plzeň minulý víkend rázně zareagovala na úvodní dvě karvinské výhry. Ve třetím duelu rivala nepustila ani jednou do vedení, v tom dalším bleskově otočila stav 7:8 a po výhře 31:24 sérii srovnala. I díky osmi gólům ryšavého čahouna.

„Dostal jsem se konečně do správných emocí. A nastavení v hlavě bude nejdůležitější i v posledním zápase,“ uvažuje Bláha, kterému obrana soupeře věnuje zvýšenou pozornost. „Vadí mi to, to je jasné,“ odvětí s úsměvem. „Ale ještě víc mi vadí Petr Mokroš v brance. Chytá fakt výborně,“ ocenil i protihráče mezi karvinskými tyčemi.

Daniel Bláha se fotí s fanoušky po utkání s Lucemburskem.

Jak si vedete v porovnání s Danielem Bláhou? Fanoušci házené se mohli přesvědčit v pražské UNYP areně.

Ten deptal plzeňské střelce především v úvodním finále. A proti Bláhovi si připsal úspěšné zákroky i v dalších utkáních. „Vím, že nad tím nesmím moc přemýšlet. Když padne gól, je to skvělé. Když mě gólman vychytá, nesmím se z toho podělat a jít do toho znovu. I kluci na střídačce mě stále hecují, ať se nebojím a jdu do toho znovu,“ hlásí Bláha.

V plzeňských duelech navíc předvedl parádní představení gólman Talentu Filip Herajt, který pro změnu trápil kanonýry Baníku. A právě jeho souboj s Mokrošem bude jedním z klíčových bodů rozhodující bitvy. „Přijde mi, že play off uteklo hrozně rychle. Najednou je tady poslední zápas, navíc můj poslední v Plzni. Budu to mít v hlavě. Ale především se není na co šetřit. Musíme tomu jít naproti, pak se může přiklonit i štěstí,“ míní Bláha.

Na jeho střelecký apetit a přesnost bude v sobotu Plzeň hodně spoléhat.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Start Brno vs. HraniceFotbal - 27. kolo - 8. 5. 2026:Start Brno vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 1.60
  • 3.58
  • 3.86
Heide vs. KrumichTenis - - 8. 5. 2026:Heide vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 5:1
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Potapovová vs. MuchováTenis - - 8. 5. 2026:Potapovová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
8. 5. 12:50
  • 2.74
  • -
  • 1.47
Struff vs. LehečkaTenis - - 8. 5. 2026:Struff vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
8. 5. 13:00
  • 4.14
  • -
  • 1.25
Humbert vs. KopřivaTenis - - 8. 5. 2026:Humbert vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
8. 5. 15:30
  • 2.50
  • -
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Švýcarský Asterix se Spartou v srdci. Na Letnou se jednou vrátím, slibuje Lustrinelli

Premium
Mauro Lustrinelli, kouč FC Thun a bývalý útočník Sparty.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Píše se rok 2026 po Kristu. Celé Švýcarsko marně sahá po fotbalovém titulu. Celé? Ne! Nepoddajný klub z Bernské vysočiny odolává nájezdníkům a tři kola před koncem senzačně slaví. V čele se svým...

8. května 2026

Jeden gól Lehmannové stačil. Ocenění hráčky sezony v Leicesteru budí rozpaky

Švýcarská fotbalistka a influencerka Alisha Lehmannová

Švýcarská fotbalistka Alisha Lehmannová získala hned dvě klubová ocenění v Leicesteru City. Fanoušci ji zvolili hráčkou sezony a její trefa navíc vyhrála anketu o gól roku. Právě první cena ale na...

8. května 2026  11:03

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni...

8. května 2026  10:56

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni.

Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico...

8. května 2026  10:14

Lakers odcházeli v emocích, Oklahoma City s úsměvem. Výhru číslo dva má i Detroit

Austin Reaves z Los Angeles Lakers po zápase diskutuje s rozhodčím Johnem...

Obhájci titulu Oklahoma City Thunder porazili 125:107 Los Angeles Lakers a ve druhém kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Stoprocentní je v sérii s Clevelandem také Detroit, Pistons si tentokrát s...

8. května 2026  9:29

Znovuzrozený šampion, domácí naděje i mazák z UAE. Kdo vyzve Vingegaarda?

Thymen Arensman (vlevo) a Giulio Pellizzari bojují ve sprintu na Kolem Alp....

Bude to Giro d’Italia v mnohém jiné, přesto opět tradiční a nepředvídatelné. Poprvé startuje v Bulharsku, vrací se slavné průsmyky a cyklisty znovu čeká těžký třetí týden. Na rozdíl od minulého...

8. května 2026

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Premium
Motocyklový závodník Kamil Holán ve Žďáře nad Sázavou představil nový...

Českou motorkářskou komunitu zasáhla tragérie, zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Přinášíme exkluzivně dosud nikdy nevydaný rozhovor...

8. května 2026  8:37

Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Jako první v sezoně Euro Hockey Tour dokázali čeští hokejisté porazit suverénní Švédy a díky výhře 3:1 v Ängelholmu si zajistili dva duely před koncem druhé místo v sérii. Kouč Radim Rulík si v...

8. května 2026

Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól.

Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti...

8. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:43

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Pocitově bída, výsledkově paráda. Bojoval jsem sám se sebou, říká střelec Kovařčík

Michal Kovařčík slaví branku do švédské sítě.

Hokejový útočník Michal Kovařčík měl do čtvrtka v dresu národního týmu na kontě 34 startů a dva vstřelené góly. Když ale zazářil dvěma zásahy v úvodním vystoupení reprezentace na Švédských hrách...

8. května 2026

Hele, brácho, letím s tebou na Giro. A vyhrajeme etapu. Jak si Kopečtí plní sny

Premium
Sourozenci Kopečtí na prezentaci týmu před Girem, v národním dresu slovenského...

V dubnu trio sourozenců Kopeckých oslavovalo, že všichni tři po velmi dobrých výkonech dokončili královnu klasik Paříž–Roubaix. Ovšem jejich „bláznivá“ sezona tím ani zdaleka nekončí. Od pátku budou...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.