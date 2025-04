Na Marchanda jsme hrdí, díky němu se ve Francii o plavání hodně mluví, řekl Joly

Proč si vybral Ostravu?

„Připravuji se v Itálii s trenérem Fabriziem Antonellim a jeho tým měl soutěž určenou jen Italům. A tak jsem se díval, kam bych mohl jet závodit,“ odpověděl Joly. „Když jsem objevil zdejší mítink, napsal jsem Borisovi (Neuwirtovi z pořádajícího KPS Ostrava) a ten mě pozval.“

Dodal, že Ostravu upřednostnil také kvůli tomu, že v Česku dosud nikdy nebyl. „V neděli odpoledne jsem měl volno, a tak jsem vyrazil i do centra. Bylo to moc fajn.“

Dvaatřicetiletý Joly je finalista z pařížské olympiády na 1 500 metrů. V roce 2022 v téže disciplíně vybojoval stříbro na mistrovství světa v krátkém bazénu v Melbourne a bronzový byl na evropském šampionátu v dlouhém bazénu v Římě.

Takových špičkových plavců na Velké ceně Ostravy v její 32leté historii mnoho nestartovalo.

Jste s celkovým vítězstvím na mítinku spokojený?

Hlavně bylo pěkné vyměnit trénink za soutěž. Musel jsem se ale pořádně kousnout, abych mohl soupeřit s mladými plavci, kteří tady byli. Třeba se Suleymanem na čtyři sta metrů (Ázerbájdžánec Suleyman Ismayilzada vyhrál v čase 3:56,82, Joly byl druhý za 4:01,13). Ten klučina udělal velký pokrok. Bylo to pro mě fakt těžké, protože jsem se kvůli jednomu staršímu zranění necítil dobře.

Damien Joly (vpravo) v cíli vítězné osmistovky s druhým Suleymanem Ismayilzadaem z Ázerbájdžánu.

Na tisíc pět set a osm set metrů jste ho ale porazil.

Jenže na osmistovce to byl velký boj. Snažil jsem se do toho dát všechno ze své současné formy. Doufám, že to byl pro diváky pěkný závod, protože osm set metrů je velká vzdálenost a je to trošku nuda, takže souboj, jaký jsme předvedli, může být oživením.

Čas 8:07,28 minuty vás potěšil?

Na rovinu, ten závod nebyl z mé strany nejlepší. Naproti tomu mohu být spokojený s patnáctistovkou

Jaká byla v Ostravě konkurence?

Plavce z Ázerbájdžánu jsem už zmínil, fakt jsou dobří. Ale kvalitu mají i ti, co přijeli z Polska. Velmi dobří jsou čeští závodníci.

Bude pro vás letošním vrcholem červencové mistrovství světa v singapurském Kallangu?

Nejprve se tam musím kvalifikovat, takže teď trénuji. Mám dva měsíce na přípravu. V červnu je francouzský šampionát v Montpellieru. Tam se rozhodne, kdo bude ve francouzském družstvu.

V něm má určitě své místo Léon Marchand, jenž má čtyři zlaté medaile z pařížské olympiády. Pobláznil francouzské plavání?

Ano, jsme hrdí, že ho máme v týmu. Plavání ve Francii bohužel není populární sport, není v něm moc peněz. Jsme takový chudý sport. Ale díky Léonovi se ve Francii o plavání hodně mluví, svými výsledky na olympiádě plavání v naší zemi hodně proslavil a lidé si ho více oblíbili. Dost mladých kluků začalo plavat, zapsali se do francouzských klubů, což je důležité. Francouzské plavání může Léonovi děkovat za to, co dokázal. Předvedl jeden z nejlepších výsledků na pařížské olympiádě.