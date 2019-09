Šílené. Američanka Thomasová plavala přes La Manche 54 hodin

Ale když Američanka Sarah Thomasová v neděli odpoledne po jedenácti a půl hodinách dorazila k francouzskému pobřeží, dala si deset minut pauzu, pak se otočila a plavala zpět. Po necelých třinácti hodinách se pro změnu obrátila u anglických útesů a zase si to střihla do Francie. A tady se ještě jednou vrátila do Anglie.

Nikoliv lodí, ale hezky sama.

Přeplavala tak jako první člověk na světě La Manche čtyřikrát v kuse! Ve vodě strávila 54 hodin a kvůli silným proudům se trasa z optimální trajektorie 130 kilometrů prodloužila na 209. Na břehu si pak sedla, napila se skleničky šampaňského a snědla balíček čokoládových bonbonů M&M’s. Jen těžko říct, zda jí extra šmakovaly, protože přiznala, že po více než dvou dnech má od slané vody rozedraná ústa, krk i jazyk.

Byla popálená od medúz, unavená, a když na doverské Shakespearově pláži dávala rozhovor BBC, dokázala mluvit jen pár desítek vteřin. „Nemůžu uvěřit, že jsem to dokázala. Ten poslední návrat z Francie se zdál nekonečný. Proud si se mnou pohrával a pořád mi byla zima. Ale nemohla jsem to vzdát! Plavala jsem za všechny, co dokázali stejně jako já přežít rakovinu.“

Pak se omluvila, protože se těšila na tuze dlouhý spánek.

Za jejím rekordem se skrývá silný lidský příběh. La Manche už v minulosti pokořila dvakrát, v srpnu 2017 dokonce v Champlaionově jezeře na kanadsko-amerických hranicích uplavala 170 kilometrů, jenže vzápětí jí diagnostikovali rakovinu prsu.

Rvala se, bojovala, a když (snad definitivně) v létě 2018 nemoc překonala, rozhodla se pro šílený kousek, který ještě nikdo na světě nezkusil. Historie zná pouze čtyři odvážlivce, kteří slavnou úžinu překonali třikrát na jeden zátah.

Čtyřikrát to zvládly jen štafety, často složené ze šesti plavců. Osamoceně až teď 37letá Thomasová. Když svou misi úspěšně dokončila, Lewis Pugh, vytrvalostní plavec, spisovatel a profesor práva, na svůj Twitter napsal: „Právě když jste si mysleli, že jsme dosáhli hranic lidské vytrvalosti, někdo vaše myšlenky zboří. Je to neuvěřitelný výkon.“

Jen pro představu: první úsek zvládla za 11:26 (což je čas, který patří do první čtvrtiny všech pokořitelů), druhý za 12:41, třetí za 12:58 a čtvrtý za 17:05. Na břehu měla nárok na desetiminutovou pauzu. Jídlo jí podávali z lodi každou půlhodinu a ona především „frčela“ na proteinových nápojích s kofeinem, aby čelila spánku.

Mnozí její výkon považují za jeden z největších lidských testů fyzické i mentální vytrvalosti a tvrdí, že ji zocelil boj s rakovinou. Ten prý posunul práh bolesti.

Je to přitom necelý měsíc, co La Manche zdolala i Češka Markéta Pechová. I ta bojovala s nádorem, přišla kvůli němu ve dvanácti letech o nohu a teď se ve čtyřiceti stala první handicapovanou ženou, která úžinu překonala.

Když se však ve středu ráno dočetla o Thomasové, kroutila hlavou. „Nevidím důvod, proč něco takového dělat. Proč riskovat život, který už jsem dostala navíc? Já se teď o něj víc bojím, takže mi to přijde jako překračování meze. Ale samozřejmě je to od Thomasové obdivuhodný výkon.“

Risk to bezesporu byl, ale vyšel.