Dálkové plavkyni Benešové unikla účast na olympiádě o dvě místa

Závod vyhrála Maďarka Anna Olaszová v čase 2:01:55,5. Benešová za ní zaostala o 3:40,4 minuty.

„Bylo to těžké. Rány lítaly všude, kde to šlo, dokonce si vezu monokl. Jsem trochu zklamaná, ale to k tomu patří. Zároveň jsem i ráda, že jsem se posunula, že jsem tu mohla závodit. Už jen reprezentovat na olympijské kvalifikaci je pro mě velkým okamžikem kariéry,“ uvedla třiadvacetiletá česká plavkyně v tiskové zprávě. Štěrbová doplavala více než sedm minut za vítězkou.

V neděli poplavou o účast v Tokiu muži včetně Matěje Kozubka a Víta Ingedulda.