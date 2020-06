Plavkyně Štěrbová na Seči prodala rychlostní přípravu

Štěrbová pak předčila o téměř tři sekundy Alenu Benešovou, i když letos na jaře dělila čas nejen mezi trénink a studium medicíny, ale také služby v nemocnici Na Bulovce, kde pomáhala s testováním na koronavirus. „Objemově jsem z časových důvodů měla natrénováno méně než jindy, proto jsme se s trenérem Janem Srbem zaměřili především na kvalitu. Věděla jsem, že největší soupeřky budou mít naplaváno víc než já a že je nebudu moct utrhnout hned na začátku.

Protože neměly zájem udávat tempo, rozhodovalo se až v posledním dvoukilometrovém okruhu a v něm se mi podařilo prodat rychlostní přípravu z posledních týdnů,“ uvedla Štěrbová v tiskové zprávě. „Potom, co se zhroutila celá letošní mezinárodní sezona, pro mě mistrovství republiky na olympijské desítce bylo nejdůležitějším závodem celého léta,“ řekla pardubická rodačka, která v roce 2009 právě na Seči získala ve 14 letech první seniorský domácí titul.

Micka vybojoval první zlato v roli otce. Dcera Beáta, kterou má s přítelkyní Kristýnou, se narodila 3. června. O jeho prvenství v těsném finiši rozhodl dohmat.

„Měl jsem daný cíl, aby mi soupeři neujeli, a snažil se držet Matěje Kozubka. Měl jsem štěstí, že mi to vyšlo a mohl jsem jet do cíle bok po boku s Matějem. Ke konci jsem se mu snažil ujet, ale to se mi nepodařilo. V cíli byl Matěj dřív, jenže mu nevyšlo tempo a díky tomu jsem ho přehmátl,“ prohlásil Micka, jehož dominantou jsou závody na 400, 800 a 1 500 metrů volný způsob.

Bazénové plavce čekají první závody po pauze o příštím víkendu, kdy se v pražském Podolí uskuteční Corona Cup.