Hlava nás zbytečně omezuje. Pomáhá mi zpěv mantry, říká česká rekordmanka

Dokázala jste si někdy představit, co všechno jednou zvládnete? Vaše výkony mi připadají neuvěřitelné.

Mně taky! Když teď všechno sepisuju do knížky, tak si teprve uvědomuji, jak hluboko jsem si musela sáhnout. Třeba na Havaji, kde jsem plavala dvaadvacet hodin, jsem si nebyla jistá, jestli to moje tělo vydrží. Hlava byla v pohodě, ale když zvracíte, dvanáct hodin nejíte, jste vyčerpaná, máte jet lag a do toho plavete, uvědomíte si, že tělo má své limity. Naštěstí jsem v jednu chvíli mohla začít jíst, takže se mi přeplavbu podařilo dokončit. Ale kdyby mi někdo dříve řekl, že uběhnu delší trasu než u nás kolem kostela, nebo že přeplavu Oceans Seven, nevěřila bych mu. Přicházelo to však postupně, jako by mi všechny výzvy byly předkládány v takové míře, jaká byla pro mě v danou chvíli zvládnutelná.

Ještě nikdy jsem se nedostala za hranu, ačkoli na Havaji jsem k tomu měla nejblíže. Bylo mi špatně, nemohla jsem jíst a byla jsem vyčerpaná. Abhejali Bernardová