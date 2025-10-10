Zhořská stáj DS Pegas majitele Jiřího Trávníčka patří v dostihovém světě k těm úspěšným. Její popularita extrémně vzrostla především v letech 2012 až 2014, kdy klisna Orphee des Blins třikrát po sobě vyhrála Velkou pardubickou.
Další roky se pak ve Zhoři čekalo, zda dokáže na výkony výjimečné hnědky navázat některý z nových koní. A loni se to skutečně povedlo. I přesto, že se nakonec o prvenství musel Godfrey dělit se Sexy Lordem, byli na něj ve vesničce se zhruba pěti sty obyvateli náležitě pyšní.
Mladší brácha zatím svého sourozence Godfreye věrně a ve všem kopíruje.
Jenže letos Godfrey na vítězství zcela určitě nedosáhne... „Nemůže, protože se zranil,“ oznámil jeho trenér Dalibor Török. „Nicméně svého koně na startu Velké pardubické mít přece jen budeme,“ doplnil radostně.
Co přesně se Godfreyovi stalo?
Zřejmě únavová zlomenina. Zranění si přivodil před třemi měsíci při běžném tréninku. Musel na operaci. V tu chvíli bylo jasné, že na běhání už to tenhle rok nevypadá.
Kdo tedy nakonec bude letos při Velké pardubické stáj DS Pegas reprezentovat?
Na start se postaví Godfreyův mladší bratr High In The Sky – oba mají stejnou maminku. A mladší zatím svého staršího sourozence věrně a ve všem kopíruje. Tak uvidíme, jestli to bude opravdu kopírování se vším všudy.
Předpokládám, že na mysli máte vítězství z Velké pardubické, nikoliv zmiňovanou frakturu z letošního léta?
Samozřejmě, že mám na mysli Pardubice. (usmívá se) Favorit to zrovna není, ale Velká pardubická je natolik specifický závod, že se při něm může stát opravdu cokoliv.
Mluvil jste o tom, že High In The Sky k favoritům zrovna nepatří, kdo by tedy podle vás naopak měl na prvenství rozhodně cílit?
Především je tam loňský spoluvítěz Sexy Lord a také vynikající Chelmsford. Navíc dorazí koně z Irska a Francie, takže kvalita při Velké pardubické zase určitě bude.
A na koho byste si tedy vsadil?
Kdepak, já nesázím. Jednak nesmím a navíc mám už takhle dost adrenalinu, tudíž pokud by mi mělo jít ještě o peníze, to už bych taky nemusel zdravotně vydržet. (směje se)
Tak alespoň prozraďte, jaké má podle vás High In The Sky, tedy v překladu Vysoko na nebi, šance na úspěch?
Je to kůň, který se na Velkou kvalifikoval, takže svoje kvality má. Pravda, trochu asi budeme trnout na Taxisu, protože tam loni skončil, ale je zase o rok starší, zkušenější a navíc ho pojede Honza Faltejsek. Proto věřím, že oba zvládnou závod dobře.
Zmínil jste, že High In The Sky věrně kopíruje svého bratra. V čem konkrétně?
Před dvěma lety vyhrál stejný závod jako Godfrey, loni vypadl na Taxisu jako předtím jeho brácha, pojede ho stejný jezdec... Už jen chybělo, aby si vylosoval stejné číslo, s jakým běžel jeho sourozenec loni. To už bych asi začal být fakt pověrčivý.
Takže tomu mám rozumět tak, že teď pověrčivý nejste? Já myslela, že „koňáci“ mají vesměs svoje zaryté rituály...
Asi jak kdo. Já ale určitě ne, protože být k tomu všemu ještě navíc pověrčivý, tak už se asi doopravdy zblázním. (směje se)
Nicméně, jak říkáte, dostat High In The Sky stejné číslo, jaké měl loni při vítězném dostihovém závodě v Pardubicích jeho bratr, mohl jste už dopředu zařizovat oslavu. Mám pravdu?
To je fakt, to už bych dávno chladil šampaňské. (směje se)
Když jsme se spolu před rokem bavili po Velké pardubické, svěřil jste se, že ze všeho nejvíc se těšíte, že si budete moct konečně trochu víc zdřímnout. Znamená to tedy, že tyhle poslední dny před startem se ve vašem případě nesou ve znamení velké nespavosti?
Vlastně jo, protože teď v úterý v noci jsem jel do Paříže, kde v pátek závodíme s dvouletými koníky. A pak hned po závodě zase přes noc pojedeme domů, abychom v sobotu ráno nabrali směr Pardubice.
Vypadá to, že se skutečně nenudíte...
Přesně tak. Tím chci říct, že to, že málo spím, není odraz nějaké psychiky, že bych nemohl spát z nějaké nervozity, ale prostě té práce a vytížení kolem je tolik, že to jednoduše nejde. Ale jak s oblibou říkám, aspoň nemám čas dělat blbosti. (směje se)
Už jste zjišťoval, jaké by mělo být v neděli při Velké pardubické počasí? Tedy jestli je to pro vás důležité...
Samozřejmě, že je to pro nás důležité. Snad by mělo být něco kolem patnácti stupňů s tím, že občas vyjde sluníčko, což by pro nás byly naprosto ideální závodní podmínky. Navíc v posledních dnech trochu napršelo a bylo chladněji, takže dráha bude určitě dobrá. Rozhodně lepší, než když je v létě vedro a musí se kropit. Už se všichni moc těšíme, až to celé začne.
Zkuste na závěr přiblížit aktuální formu svého koně jako trenér?
Řekl bych to takhle: Věřím, že je připravený velmi dobře a že nedělní Velkou pardubickou zvládne.