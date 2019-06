Jsem hotovej, žádnej plán jsem neměl, hlesl šampion Czechmanu

Přesto Petrásek (Etriatlon Team) s přehledem vévodil absolutnímu pořadí Czechmana. Na druhého Petra Soukupa (TJ Nová Paka) po běhu uhájil náskok necelých dvou minut, když po cyklistické části vedl dokonce o čtyři minuty, třetí Lukáš Slatinský (Here To Win Team) zůstal o další více než tři minuty zpět. Za nimi už byl jako čtvrtý legendární Petr Vabroušek (Titan Trilife), nestárnoucí veterán, který se na start u hrádeckého písníku postavil ve 46 letech.

Petrásek po chvilce oddychu konstatoval, že se v pátek, den před Czechmanem, cítil parádně a tušil, že by mohl předvést dobrý výkon.

651 Tolik triatlonistů letos zdárně absolvovalo populárního Czechmana.

„To se povedlo. Ale že to půjde takhle a že budu mít takový náskok, to jsem tedy nečekal,“ prohlásil. Baron ještě zhruba čtvrthodinku před tím, než se vítěz objevil před cílovou bránou, bez aktuálních informací z tratě nahlas do mikrofonu uvažoval, že by Petrásek mohl atakovat i rekord Czechmana a stlačit čas pod magické čtyři hodiny. Nevyšlo to; počinu jednak nepřálo horké počasí s teplotami nad 25 stupňů, zadruhé Petrásek s vědomím pohodlného vedení na posledních kilometrech výrazně zvolnil. Jeho výsledný výkon tak měl hodnotu 4:07:46,1 hodiny.

„Já vážně žádný plán neměl,“ opakoval Petrásek. „Pro mě je cílem ironman v Curychu. Tohle byl můj první letošní závod, chtěl jsem si vyzkoušet, jak na tom jsem,“ pokračoval.

Petrásek: Teď můžu v klidu jít do sportovního důchodu

Evidentně je na tom skvěle. V plavecké části na 1,9 kilometru nijak výrazněji nezaostal, když z vody vybíhal jako osmý; nejrychlejší v ní byl Soukup, jenž se jediný dostal pod 28 minut.

„Na kole jsem ho pak dojel a domluvili jsme se, že společně ujedeme ostatním. Ale já najednou viděl, že ujíždím i jemu... Tak jsem si řekl, že si zatrénuju na toho ironmana - i kdyby to nemělo vyjít, že to prostě zkusím. Před dvěma lety jsem mezi Čechy vyhrál Challenge Prague, tohle je vedle něj takový druhý největší triatlonový monument v republice. Takže mám dva zářezy a můžu v klidu odejít do sportovního důchodu,“ usmíval se Petrásek.

Hlavní konkurent Soukup, při neúčasti obhájce triumfu Tomáše Řenče společně s loni druhým Slatinským papírově největší favorit, musel chtě nechtě před Petráskem smeknout.

„Měl jsem za cíl tu vyhrát,“ neskrýval Soukup. „Ale Pavel byl prostě skvěle kondičně připravený, měl hodně sil. Na kole jsem s ním jel asi deset kilometrů, ale pak mi prostě ujel. Mně to kolo moc nechutnalo a byl jsem rád, že jsem se pak udržel ve skupince s dalšími kluky. Nebyl jsem ani moc schopný střídat... Šetřil jsem si síly na běh a doufal jsem, že Pavel ‚skape‘. Neskapal - tak samozřejmě vyhrál,“ glosoval.

Slatinský pak jenom poznamenal, že na boj alespoň o stříbrnou medaili to tentokrát nebylo.„Petr byl jednoznačně lepší,“ uznal borec, jenž se v posledních letech na Czechmanovi vždy vešel do top 5.

Zkušený Vabroušek, trojnásobný vítěz Czechmana (2010, 2011 a 2014), si pochvaloval, že se oproti předešlému ročníku zlepšil o více než 11 minut(!).

„Určitě spokojenost, proti loňsku jsem měl rychlejší plavání, kolo i běh,“ uvedl s tím, že při závodě dobře prodal intenzivnější trénink z nedávné doby.

Křivánková: Ke konci jsem šetřila síly na další závody

V kategorii žen rovněž scházela původně přihlášená obhájkyně titulu z loňska Pavlína Baťková. Podle předpokladů tak letošnímu Czechmanovi vládla Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon), celkově sedmnáctá. S odstupem za ní do finiše dospěly stříbrná Lucie Šnebergerová (TT Příbram) a bronzová Barbora Jíšová (Eleven Run Team).

„Chci poděkovat všem divákům i závodníkům, kteří mě na trati povzbuzovali a fandili mi,“ uvedla Křivánková. Triatlonistka, jež jinak závodí zejména v zahraničí, byla zklamaná z plavání, po němž se musela na čelo probíjet z páté pozice. V ten moment první Lucie Červenková jí ve vodě nadělila necelé čtyři minuty a lépe na tom byla i jedna z největších soupeřek Šnebergerová.

Podobně jako Petrásek si však i ona na kole zajistila rozhodující „trhák“, když rychlejší plavkyně sjela záhy. Její čas po doběhu zněl 4:30:20,1 hodiny.

„Ten jsem ovšem neřešila, chtěla jsem jen, aby byl nějaký rozumný. Šlo mi spíš o výkon. Myslím, že kdyby to bylo potřeba, asi bych zvládla běžet ještě rychleji, ale takhle jsem ušetřila síly na další závody, jako je třeba (červencový) Challenge Prague,“ sdělila Křivánková.

Ta na Hrádku navázala na svoje vítězství z roku 2016, tehdy však byla o pět minut rychlejší. Přesto svoje letošní rivalky porazila na hlavu: Šnebergerová na ni ztratila více než sedmnáct a Jíšová bezmála sedmadvacet minut.

Třináctý ročník Czechmana byl druhým podnikem Českého poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu v této sezoně. Seriál pokračuje 22. června závodem Moraviaman v Otrokovicích, tj. mistrovstvím republiky v dlouhém triatlonu.