Czech Open je zpět v pardubické aréně. A hostí i mládežnické ME šachistů

Bude to tak trochu flashback z předcovidových dob.
„Vracíme se do hokejové enteria areny, kde jsme naposledy byli v roce 2019. A součástí Czech Open bude letos už poněkolikáté mistrovství Evropy mládeže družstev, které se tu minule hrálo také,“ upozorňuje Jan Mazuch, ředitel mezinárodního festivalu šachu a her.
Festival je, podobně jako blížící se Juniorka nebo Zlatá přilba, opět řazen mezi výjimečné městské akce, „Pardubické tahouny“, a sjede se na něj několik tisíc účastníků.
„Kdybych posčítal starty ve všech turnajích, budeme se blížit číslu pět tisíc. Z toho na šachy připadají dvě třetiny, na hry zbytek,“ nastiňuje Petr Laušman, Mazuchova pravá ruka mezi organizátory. A dodává: „Program bude bohatý. Vedle samotných turnajů se pořádají dva společenské večery, hraje se fotbal, stolní fotbal, šipky...“
Zmíněné mládežnické mistrovství nafouklo rozpočet Czech Open.
„V něm bude soutěžit asi 300 šachistů, o to je vyšší. Bude sahat k 10 milionům,“ podotýká Laušman.
Sehnat tolika hráčům ve druhé půlce července a zkraje srpna (první turnaj začíná 16. 7. a poslední se hraje až 2. 8.) v Pardubicích střechu nad hlavou samozřejmě není jen tak – vlastně to je každoroční bolístka.
„Kapacit je pořád málo, takže je velice složité ty lidi po Pardubicích rozmístit i podle cenové hladiny, která jim vyhovuje – od hotelu Euro až po univerzitní koleje. Pardubice budou zase plné,“ konstatuje Laušman.
Hry se sice také těší velké oblibě, nicméně těžiště festivalu vždycky představovaly šachy. Czech Open bude už tento čtvrtek zahájen klasicky turnajem čtyřčlenných družstev. Později přijdou na řadu prestižní klání v rapid šachu, v hlavním velmistrovském turnaji a při evropském šampionátu družstev kategorií do 12 a do 18 let.
V úvodním turnaji pořadatelé očekávají znovu rekordní účast.
„Mělo by tam být více než 190 týmů. Lidé nemají tolik času a tohle je jen na čtyři dny, navíc přes víkend, takže je to pro ně atraktivní,“ říká ředitel Mazuch s tím, že velký počet přihlášek dorazil tentokrát z Polska.
Podle Laušmana půjde o největší turnaj tohoto typu, který se kdy v republice hrál.
„Zapojí se do něj zhruba tisíc hráčů – během tří let se počet týmů v tomto turnaji skoro zdvojnásobil,“ poznamenává.
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Ve družstvech se ukáže část špičkových borců, již pak vrhnou všechny síly do rapidu či hlavního turnaje Pardubice Open. Například Ukrajinec Anton Korobov nebo Čech Tomáš Polák, kteří patří k dvacítce velmistrů v hlavním turnaji.
Z her se soutěžící i diváci mohou tradičně těšit na dámu, mankalu, bridž, sudoku, folky, go, piškvorky (gomoku), scrabble, šogi i skládání Rubikovy kostky. Novinkou je pak hra s názvem hive, abstraktní strategie pro dva inspirovaná šachy (ovšem bez herního plánu), jejímž cílem hry je obklíčit soupeřovu včelí královnu. Vše si přitom bude možné vyzkoušet i na vlastní kůži.