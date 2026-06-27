Propad pořadím, golfistce Kouskové nevyšlo na turnaji v Berouně druhé kolo

Za prvním místem zaostává Melichová o čtyři údery, o vedení se v Berouně dělí Švédka Lisa Petterssonová a Angličanka Charlotte Heathová.
Kousková ve druhém kole zapsala o devět ran více než v pátek. Vedle tří birdie zahrála na stejném počtu jamek bogey a na čtyřparové šestnáctce nesplnila normu dokonce o dva údery. S celkovým skóre -5 se dělí o 50. místo mimo jiné s Patricií Mackovou.
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Kousková začala berounský turnaj golfové European Tour na pátém místě
Obě se těsně kvalifikovaly do nedělního finále, bilance -4 by už nestačila. O jednu ránu lépe je na tom Lucie Váchová a o dvě Tereza Zapletal Koželuhová, jíž patří 26. místo.
Cutem neprošly mimo jiné Kristýna Napoleaová či Tereza Melecká. V závěrečném kole se v neděli představí 62 hráček. První z nich se vydají na hřiště Royal Beroun Golf Clubu v 8:20.
Golfistky hrají o podíly z celkové dotace 350 000 eur.
Golfový turnaj Czech Ladies Open
Beroun (dotace 350 000 eur, par 72)
Po 2. kole: 1. Petterssonová (Švéd.) 131 (66+65) a Heathová (Angl.) 131 (65+66), 3. Komulainenová (Fin.) 132 (65+67), 4. Hamiltonová (Angl.) 133 (64+69) a Garveyová (N. Zél.) 133 (68+65), ...11. Melichová 135 (67+68), 26. Zapletal Koželuhová 137 (67+70), 37. Váchová 138 (67+71), 50. Kousková 139 (65+74) a Macková 139 (69+70), cutem neprošly 70. Andrýsová 141 (69+72), Napoleaová 141 (74+67), 92. Melecká 143 (75+68), 113. Saint Germain 145 (72+73), 126. am. Kohoutek 150 (78+72), 130. am. Šmolíková (všechny ČR) 154 (76+78).