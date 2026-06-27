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Propad pořadím, golfistce Kouskové nevyšlo na turnaji v Berouně druhé kolo

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  19:43

Golfistka Sára Kousková na Czech Ladies Open v Berouně. | foto: ČTK

Česká golfová jednička Sára Kousková pokazila druhé kolo Czech Ladies Open v Berouně a propadla se z pátého místa do páté desítky pořadí. Nejlepší domácí hráčkou na turnaji Ladies European Tour je před nedělním finále na jedenáctém místě Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 k pátečním 67 ranám přidala 68 a je jednou z devíti hráček se skóre -9.

Za prvním místem zaostává Melichová o čtyři údery, o vedení se v Berouně dělí Švédka Lisa Petterssonová a Angličanka Charlotte Heathová.

Kousková ve druhém kole zapsala o devět ran více než v pátek. Vedle tří birdie zahrála na stejném počtu jamek bogey a na čtyřparové šestnáctce nesplnila normu dokonce o dva údery. S celkovým skóre -5 se dělí o 50. místo mimo jiné s Patricií Mackovou.

Kousková začala berounský turnaj golfové European Tour na pátém místě

Obě se těsně kvalifikovaly do nedělního finále, bilance -4 by už nestačila. O jednu ránu lépe je na tom Lucie Váchová a o dvě Tereza Zapletal Koželuhová, jíž patří 26. místo.

Cutem neprošly mimo jiné Kristýna Napoleaová či Tereza Melecká. V závěrečném kole se v neděli představí 62 hráček. První z nich se vydají na hřiště Royal Beroun Golf Clubu v 8:20.

Golfistky hrají o podíly z celkové dotace 350 000 eur.

Golfový turnaj Czech Ladies Open

Beroun (dotace 350 000 eur, par 72)

Po 2. kole: 1. Petterssonová (Švéd.) 131 (66+65) a Heathová (Angl.) 131 (65+66), 3. Komulainenová (Fin.) 132 (65+67), 4. Hamiltonová (Angl.) 133 (64+69) a Garveyová (N. Zél.) 133 (68+65), ...11. Melichová 135 (67+68), 26. Zapletal Koželuhová 137 (67+70), 37. Váchová 138 (67+71), 50. Kousková 139 (65+74) a Macková 139 (69+70), cutem neprošly 70. Andrýsová 141 (69+72), Napoleaová 141 (74+67), 92. Melecká 143 (75+68), 113. Saint Germain 145 (72+73), 126. am. Kohoutek 150 (78+72), 130. am. Šmolíková (všechny ČR) 154 (76+78).

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Program a výsledky
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Výsledky

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