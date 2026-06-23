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Kousková před turnajem v Berouně: Ženský golf jde u nás neustále dopředu

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  15:58

Sára Kousková ve třetím kole na German Open | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck Profimedia.cz

Bez dlouholeté české hvězdy Kláry Davidson Spilkové, ale s dalšími jedenácti domácími hráčkami včetně současné jedničky Sáry Kouskové začne na konci týdne v Berouně golfový Tipsport Czech Ladies Open. Osmý ročník turnaje Ladies European Tour (LET) se uskuteční od pátku do neděle 28. června.

Hrát se bude o podíly z navýšené dotace v celkové hodnotě 350 tisíc eur (zhruba 8,4 milionu korun). Organizátoři to řekli na tiskové konferenci.

„Dovoluji si říct, že je to dnes největší golfový turnaj v České republice. Hřiště je podle mě ve výborné kondici a hráčky se mají na co těšit. Setup hřiště je připravený jako v předchozích letech. Věřím, že hráčky přinesou velmi dobré skóre. Věřím, že je určitá šance, aby vyhrála česká hráčka,“ řekl promotér turnaje Luboš Koželuh.

Golfová elita míří do Česka. V Berouně se chystají na Czech Ladies Open

Roli české jedničky plní šestadvacetiletá Kousková, která vloni získala na LET dva tituly. Minulý rok byla v Berouně třináctá. Vedle ní a vítězky turnaje z roku 2022 Jany Melichové budou startovat také Kristýna Napoleaová, Patricie Macková, Tereza Melecká, Lucie Váchová, Tereza Zapletal Koželuhová, Natálie Saint Germain, Kateřina Šmolíková, Anna Andrýsová a Annika Kohoutek.

Trojnásobná olympijská účastnice Davidson Spilková chybí z rodinných důvodů. „Je to čistě soukromá věc. Zavolala mi v lednu, řekla mi to a je to věc, která je absolutně v pohodě. Je to soukromí. Samozřejmě nám tu chybí a myslím, že turnaj bude chybět i jí, ale jednou za čas se stane, že termín jde proti nějaké rodinné akci. Věřím, že ji tu příští rok zase přivítáme,“ uvedl Koželuh.

Kouskové patří v současném žebříčku Order of Merit 44. místo, letos skončila na turnajích dvakrát v první desítce. Jednou se to v této sezoně povedlo také Melichové, Melecké a Mackové. „Je to krásné a je na tom vidět, jak jde český golf, zejména ten ženský, neustále dopředu. Zažíváme éru, která tady nebyla, a jsem šťastná, že toho mohu být součástí,“ uvedla Kousková.

V Berouně by ráda byla co nejvýše. „Do sezony jsme měli pomalejší start, některé věci si potřebovaly sednout. Myslím, že můj golf byl o trochu lepší než minulý rok. Potřebovala jsem se mentálně uklidnit a jsem ráda, že se to projevilo v Německu a Maroku, kde jsem byla v první desítce. Měla jsem tři týdny na to se připravit. A tím, že je tady ještě malinký prostor pro zlepšení z předchozích let, věřím, že se nám podaří vylepšit i to umístění,“ řekla Kousková.

Těší se také Melichová, která loňský ročník vynechala kvůli rekonvalescenci po operaci vyhřezlé ploténky. „Jsem ráda, že tu mohu teď sedět s vyhlídkou toho, že můžu hrát tento turnaj. Posledních pár týdnů je pro mě náročnějších, protože výsledky šly trochu dolů a mám problém se sebevědomím, ale můžu říct, že se na turnaj obrovsky těším,“ uvedla Melichová.

Jana Melichová

Turnaj nemá jasnou favoritku. Bojovat o úspěch chce například Švédka Kajsa Arwefjällová, Němka Alexandra Försterlingová či Dikša Dagarová z Indie, která turnaj vyhrála v roce 2023. Startovat bude také druhá golfistka letošního žebříčku Francouzka Agathe Laisneová či Britka Esme Hamiltonová, která vloni skončila v Berouně druhá. Chybět by neměla ani předloňská šampionka Španělka Marta Martínová.

Czech Ladies Open je největší ženský turnaj na českém území. V roce 2019 se hrálo poprvé na Karlštejně, od dalšího roku byl již dějištěm Royal Beroun Golf Club.

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