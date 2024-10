Hrdina Drtikol, Vysoký jalovec i 480 sudů piv. Jak šipkaři bavili Prahu

A ne jen tak ledajakém. Je to asi jako kdyby na tenisovou akci v Praze dorazili Sinner, Alcaraz, Zverev i Djokovič. Tak nablýskané obsazení měl šipkařský turnaj Czech Darts Open prestižní série PDC European Tour.

Dorazila kompletní světová špička, vyhrál úřadující mistr světa Luke Humphries, rekordem uchvátil sedmnáctiletý supertalent Luke Littler a senzačním postupem do osmifinále český amatér Pavel Drtil.

A do haly číslo šest v Letňanech si během tří dnů rozdělených do šesti částí (odpolední a večerní) našlo za šipkaři cestu přes 20 tisíc fanoušků. Že vás to už ani nepřekvapuje?

Z původně hospodské kratochvíle se za poslední roky stal sport se vším všudy, navíc říznutý show. Jistě, i dnes mají šipkaři často pět křížků na krku a pivní pupík pod trikem, ale základem jsou přesná muška, pevné nervy a čistá hlava.