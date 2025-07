„Všichni jsme zdraví, do Znojma na Czech Bowl se těšíme a vzhledem k tomu, že letos máme opravdu kvalitu na všech pozicích, tak si myslím, že naše šance na úspěch jsou opravdu hodně velké,“ nechal se slyšet Martin Kulha, předseda jihlavského oddílu, který zároveň stále ještě vypomáhá týmu jako aktivní hráč.

Svým svěřencům věří také trenér Matěj Večes, i když v prognózách zůstává spíš opatrný.

„Nechci se rouhat. My určitě nastupujeme do Czech Bowlu s určitou mírou sebereflexe, chceme skromně bojovat o titul. Nebudu tady prohlašovat, že Czech Bowl stoprocentně vyhrajeme, ale musím říct, že co se naší defens letos týká, je fenomenální,“ nešetřil chválou.

Veledůležitá je ovšem také pozice quarterbacka a v tomto směru se proti sobě na znojemském hřišti postaví zkušenost a dravé mládí. Jihlavskou zkušenost představuje Jan Dundáček a mládí ostravský Amos Ferance.

„Amos je mladý kluk, který umí házet míč a má všechno nalajnované před sebou. A pokud bude dobře koučovaný, může být dominantním quarterbackem dalších x let. Jenže tahle pozice není jen o tom umět hodit míč, ale o tom být správným lídrem, komunikovat se svým týmem... “ vysvětloval Dundáček.

Finálový zápas začíná ve Znojmě v 18:30 a už kvůli vzdálenosti obou mužstev od pořadatelského města lze předpokládat, že domácí prostředí budou mít při utkání spíš Gladiátoři. „Připravili jsme pro naše fanoušky i autobusový zájezd,“ připomněl Kulha s tím, že vítaná je především černá barva oblečení. Gladiátoři totiž nastoupí rovněž v černých dresech.