„Je to odměna za to, jak celý tým tvrdě pracoval během tréninků po celou sezonu. Kluci si vzali k srdci informace, které jsme se jim snažili předat, a naplno je využili. Řekl bych, že nebojácnost je skvělý způsob, jak popsat semifinálový výkon celého týmu. Byli jsme vynikající ve všech aspektech hry,“ chválil své svěřence hlavní kouč Mark Priegnitz.

Upozornil tak na fakt, že obrana udržela nejproduktivnější ligový útok, ostravská ofenziva dokázala bodovat v pravý čas a klíčový tříbodový rozdíl ve skóre zařídil speciální tým, jenž zablokoval soupeřův pokus o field goal, kdežto svůj suverénně proměnil.

„To mě moc potěšilo, protože celý rok na special týmech pracujeme. Jde vidět, že kluci jsou již velmi zkušení a vědí, kdy vystrčit ruku a kdy trefit prostředek branky. Aby tým vyhrál tak těžké zápasy, musí vedle útoku a obrany šlapat i special týmy. Snad si to přeneseme i do Czech Bowlu,“ přál si Jan Klimeš, člen klubového vedení a kouč special týmu Steelers.

Přitom nechybělo mnoho a ostravský tým se do play off ani nedostal. Ze hry jej totiž po základní části vyřadil verdikt disciplinární komise České asociace amerického fotbalu, která kontumovala výsledek duelu Nitra Knights versus Bratislava Monarchs ve prospěch bratislavského týmu, což jej poslalo do vyřazovacích bojů na úkor Steelers.

Výkonná rada asociace ovšem poté rozhodla jinak. Steelers se tak dál mohli soustředit jen na přípravu na zápas. „Řešili jsme to hlavně ve vedení a hráčům jsme kladli na srdce, ať se připravují, jako by se nic nedělo. Zvládli to skvěle. Měli jsme ještě pár připravených scénářů ‚byrokratických bitev,‘ kdyby rada rozhodla jinak, ale vše nakonec dopadlo dobře,“ podotkl Klimeš.

Byrokratická bitva tak nebyla potřeba, tu sportovní tým zvládl s přehledem a vyřadil úřadující šampiony, kteří prošli aktuální sezonou s bilancí devíti výher a jedné porážky. Druhou Nitra utrpěla až v semifinále...

Obrana totiž přišla s několika úpravami, s nimiž si nitranský útok vedený matadorem Borisem Bútorou nedokázal poradit. „Vypadali poněkud zmateně,“ všiml si Priegnitz. „K tomu náš útok odvedl mnohem lepší práci při kontrole času, což bylo klíčové. Obrana si mohla odpočinout, tudíž měla více paliva v nádrži na konec zápasu,“ zdůraznil trenér ostravského týmu.

Soustředění na hru v podání fotbalistů Ostrava Steelers

Těžkou úlohu zvládl i stále teprve devatenáctiletý quarterback Steelers Amos Feranec. „Odehrál opravdu dobrý zápas. Tou nejlepší částí jeho hry byla vyspělost, se kterou dirigoval. Držel se našeho systému, dělal přesně to, co bylo v každém downu třeba,“ ocenil trenér progres talentovaného rozehrávače.

Nyní už je tým v plné přípravě na Czech Bowl, který se odehraje 12. července ve Znojmě. Soupeřem bude Vysočina Gladiators. „Abychom je porazili, musíme zopakovat semifinálový výkon. Víme, že poražen může být každý. Půjdeme do toho bez tlaku. A ten tým ví, že na to má,“ pravil Mark P