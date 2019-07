Americký fotbal v Česku ovládne nový tým. Utká se Praha s Ostravou

A oba finalisté touží ukončit dlouhé čekání na titul. Lions triumfovali naposledy v roce 2006, Steelers zvítězili v roce 1997.



„Klub Black Panthers se před sezonou rozhodl, že bude hrát letos pouze rakouskou ligu, neboť kombinovat dvě soutěže, tedy českou a rakouskou, bylo příliš náročné. To otevřelo cestu pro ostatní kluby,“ vysvětloval Radim Kroulík z České asociace amerického fotbalu.

„Liga byla vyrovnanější, což bylo vidět také v semifinále, a po dlouhé době není jisté, kdo nakonec zvítězí,“ dodal Kroulík.

Ostravský tým se do finále probil potřetí v řadě, předchozí dva zápasy prohrál s Prague Black Panthers 0:28 a 7:30. „Tentokrát to bude úplně jiná písnička,“ věří runningback ostravského celku Dominik Dvorský. „Nový quarterback Douglas Webster přinesl novou energii. Náš útok je oproti minulým ročníkům produktivnější.“

Nejlepším útokem v základní části ovšem disponovali pražští Lions. V každém zápase nasázeli soupeřům v průměru přes 40 bodů. „Dlouho jsme hledali toho správného quarterbacka, až jsme vybrali Mika Hayese. Byla to správná volba. Zapadl do týmu, útok se sehrál. Mike je skvělý quarterback, umí hrát jak vzduchem, tak po zemi,“ konstatoval hrající manažer týmu Lions Lukáš Bencalík.

Steelers naopak spoléhají na pevnou obranu. Ta jejich měla v základní části nejlepší statistiky. „Je to jednoduché. Nehrajeme spoustu defenzivních schémat, ale jen pár jednoduchých a snažíme se je hrát nejlépe, jak dovedeme. Hráči přesně znají své zodpovědnosti, každý ví, co má dělat a co konkrétně po něm na hřišti chci,“ vysvětloval hrající kouč ostravského celku Garrett Griffeth.

„Steelers mají výbornou obranu, ale věříme, že náš útok i tak bude produktivní,“ oponoval Bencalík.

Oba týmy už na sebe letos jednou narazily – v otevíracím zápase sezony vyhráli v Praze Lions 7:0.

„Jenže tehdy jsme byli úplně jiný tým,“ podotkl další z ostravských runningbacků Jan Musil.

Připomněl tak fakt, že Steelers v té době byli bez amerického quarterbacka. Před sezonou ohlášený Randall Schroeder chyběl kvůli operaci po akutním zánětu slepého střeva.

„Bylo to hodně nepříjemné, protože jsme věřili, že máme toho správného quarterbacka. Museli jsme se s tím vyrovnat,“ zmínil Griffeth. „Samozřejmě nic takového nikomu nepřeju, ale Randallovy zdravotní komplikace týmu prospěly. Sice nevíme, jak bychom hráli s ním, ale příchod Douglase Webstera byl pro nás požehnáním. Douglas vede tým k výborným výkonům. Trable s postem quarterbacka, které nás na začátku sezony postihly, se ukázaly jako zkušenost, která nás stmelila.“