Jan Dundáček, který před dvěma dekádami zahajoval svou cestu v Czech Bowlu, se nyní opět vrací na hřiště s cílem pomoci Gladiators dosáhnout na vítězství. Když poprvé vyběhl na hřiště v roce 2003 ve svém prvním Czech Bowlu, Amos Feranec ještě ani nebyl na světě.

Dnes, o více než dvě dekády později, se oba setkávají na vrcholu amerického fotbalu v Česku. Dundáček v sezoně opět zářil, vládl pasovým statistikám. Jeho návrat je důkazem, že zkušenost se nahradit nedá. Ve 39 letech je bezesporu nejlepším hráčem v historii českého fotbalu.

Kdy a kde O letošním ligovém mistrovi se rozhodne v sobotu 12. července od 18:30 na městském stadionu ve Znojmě.

Devatenáctiletý Feranec prožívá už začátek své kariéry ve velkém stylu. Jeho skvělý výkon v semifinále proti týmu z Nitry, kde svými rozhodujícími akcemi pomohl Ostrava Steelers do finále, ukázal, že tuzemský americký fotbal má mladé talenty, kteří se nebojí výzev. Jeho sebevědomí, rychlost a schopnost číst hru jsou předzvěstí skvělé budoucnosti – a letošní Czech Bowl pro něj bude příležitostí ukázat, že i hodně mladí hráči mohou stát na vrcholu.

Tento zápas tedy nebude jen o výsledku na scoreboardu, ale o kontrastu mezi zkušenostmi a mladickou energií. Jan Dundáček a Amos Feranec jsou dvě odlišné tváře českého fotbalu, a jejich souboj symbolizuje největší věkový rozdíl mezi quarterbacky v historii Czech Bowlu. Kdo z nich nakonec přivede svůj tým k titulu?

Finále se bude poprvé od roku 2013 hrát na neutrální půdě, protože ještě před startem Snapbacks ligy byl znojemský městský stadion určen jako místo pro finálový zápas. Důvody pro výběr stadionu pro Czech Bowl vysvětlil předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

„Bohužel tím, že my ani týmy nedisponujeme stadiony, nemůžeme si dovolit čekat na výběr stadionu až po semifinále. Mohlo by se nám totiž stát, že žádný domácí stadion vhodný pro finále nebude k dispozici. Dobrým příkladem bylo semifinále Gladiators, které muselo být odehráno na vedlejším hřišti. Snažíme se tak s velkým předstihem zajistit stadion, který bude odpovídat nárokům finálového zápasu, a zároveň je šance, že se domácí tým do finále probojuje. V minulosti nám to vycházelo, ale špička Snapbacks ligy se tak vyrovnala, že nelze dopředu odhadnout účastníky finále. Kdybychom vybrali Nitru jako loni, tak by se to ještě před 14 dny zdálo jako sázka na jistotu.“

Momentka ze zápasu Vysočina Gladiators - Znojmo Knights, u míče vysočinský quarterback Jan Dundáček.

Gladiators se po roční pauze představí ve finále, stejně jako v roce 2023 vyzvou Ostravu. Tehdy se hrálo v Jihlavě a Gladiators tak za titulem hnalo domácí prostředí. Steelers se od roku 2017 probojovali do finále již popáté. Ve všech čtyřech předchozích zápasech se ovšem z výhry radoval soupeř. Jediný titul Steelers vyhráli v roce 1997. Gladiators si užívají místo na výsluní až v posledních letech, když od roku 2021 chyběli ve finále pouze loni.