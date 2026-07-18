Czech Bowl se dočkal. Konečně dochází na bitvu dvou posledních mistrů

„Oba týmy se na to strašně těšíme. Báli jsme se, abychom nebyli jak LeBron (James) a Kobe (Bryant), dva rivalové, co se ale nikdy nestřetli ve finále NBA. Na finále Nitry a Vysočiny se čekalo dlouho, dočkali jsme se a teď je na obou týmech, aby doručily show,“ říká lídr domácího týmu Gozard Lazorík.
Oba týmy mají bohaté zkušenosti se ziskem titulu před domácími fanoušky. Gladiators vyhráli v Jihlavě domácí tituly v letech 2021 a 2023. Knights svůj první titul v historii klubu získali v roce 2024 také před domácími fanoušky a nyní jsou krok od toho, aby s fanoušky v Nitře oslavili druhý titul.
„Gladiators i Knights se v éře po covidu vyprofilovali ve dva největší kluby v Česku a na Slovensku. Pro fanoušky Snapbacks ligy je skvělé, že se tyto dvě kvalitní organizace utkají v záři reflektorů v Czech Bowlu. Nepochybuji, že půjde o velmi atraktivní a napínavé finále v bouřlivé atmosféře. Štadión pod Zoborom v Nitře pak nabízí skvělý komfort pro návštěvníky i pro televizní přenos. Bude to svátek amerického fotbalu,“ věří předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.
Rekordmani Bíro a Prusia
Knights i Gladiators se na finálovou účast pořádně nadřeli. V rytířském duelu zvítězila Nitra na hřišti Znojmo Knights 14:10, kdy až do závěru zápasu dominovaly obrany. Znojmo se necelé dvě minuty dostalo do vedení 10:7 po touchdownu Petra Plačka, ale Nitra v samotném závěru vybojovala postup po senzačním touchdownu Mária Bíra.
Hvězdný receiver Nitry prožil fantastickou základní část, ve které si v deseti zápasech připsal 19 touchdownů. Bíro v průběhu sezony překonal hned dvakrát rekordní tabulky Snapbacks ligy. Žádný hráč v historii ligy neskóroval tolik touchdownů a nezískal tolik yardů jako on.
„Víme, co umí. Trestal nás už před pěti lety hned v prvním utkání, co jsme se střetli, a táhne se to s námi od té doby. Je to elitní hráč ligy, musíme mu věnovat velkou pozornost,“ netají se kouč Vysočiny Roman Fiala.
O rekordní zápis se v sezoně postaral také quarterback Desmond Prusia. Ten pro letošní sezonu nahradil Borise Bútoru, který musel ze zdravotních důvodů skončit. Nový quarterback Nitry v zápase proti Brno Sígrs skóroval sedm passových touchdownů, čímž stanovil nový rekord Snapbacks ligy.
„Na začátku to nebylo jednoduché. V průběhu sezony se vše zlepšovali. Dokázali jsme zacelit velké ztráty v sestavě, které se v prvních zápasech objevily. Náš cíl je jasný, teď je na nás udělat poslední krok, jsme dobře rozjetí,“ hecuje americký quarterback Nitry Desmond Prusia.
Obhajoba bez legendy
Gladiators vstupovali do letošní sezony v roli obhájců titulu, ale tentokrát již bez legendárního quarterbacka Jana Dundáčka, jehož nahradil Vít Bezecný. Změnu udělali Gladiators také na postu hlavního trenéra, kterým je letos poprvé Roman Fiala. Tým z Jihlavy i přes tyto výrazné změny ovládl základní část a do semifinále postoupil z prvního místa s bilancí devíti výher a jedné porážky.
Semifinálový zápas proti Přerov Mammoths byl ovšem vyrovnanější, než se očekávalo. Ve druhé čtvrtině se obhájce titulu ujal vedení a k vítězství 18:13 pomohl výrazným způsobem málo vídaný 100yardový touchdown z kickoff returnu Kevina Shermana.
Teď doufají v čtvrtý titul v historii klubu a že potvrdí dominanci v lize posledních let.
„Když jsme před lety měli hráče z Prague Black Panthers, tak se o nás hodně říkalo, že jsme takoví jednou a naposled. Poslední roky jsme dokázali, že Vysočina je silná. Jsme v pátém Czech Bowlu, většina v týmu aspoň jeden zažila. Je to pro nás velká výzva ve skvělé atmosféře, na kterou se i mi jako hosti těšíme. Budeme chtít rozesmutnit domácí fanoušky. Věříme si,“ říká opora Gladiators Petr Kratochvíl.