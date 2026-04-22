V současné době sportoviště mezi projekty financované z evropských prostředků nepatří. Aktuální vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které má evropské dotace na starosti, ČTK zjišťuje.
ČUS uvedla, že podle odhadů a praxe z jiných evropských států může zařazení sportu do nového programového období EU přinést do sportovní infrastruktury od roku 2028 pět až deset miliard korun ročně. Národní sportovní agentura má letos na investiční dotace vyčleněnu zhruba miliardu korun, další prostředky poskytují kraje a obce.
Předseda ČUS Jan Boháč upozorňuje, že kvalitní sportoviště nejsou významná jen pro trávení volného času, ale také pro zdravotní prevenci, bezpečnost a celkovou odolnost společnosti. „Sportoviště dnes představují jeden z klíčových nástrojů, jak systematicky pracovat s kondicí obyvatel všech generací,“ doplnil.
Ministerstvo pro místní rozvoj nyní k materiálu pro jednání vlády shromažďuje připomínky, které mohou jiná ministerstva a další zainteresované strany podávat do pátku 24. dubna. Zařazení sportovišť do Strategického rámce politiky soudržnosti na období 2028–2034 je jedinou možností, jak se k evropským finančním prostředkům na tento účel dostat.
„Rok na tuto novou příležitost veřejně i při jednáních upozorňuji. Mrzí mě, že stále slyším důvody, proč to nejde. A nehledá se cesta, jak by to šlo. Samosprávy by nám v tomto úsilí mohly hodně pomoci,“ uvedl Boháč.
Z pozice předsedy největší sportovní organizace v zemi volá po tom, aby se Česko připojilo k řadě jiných evropských zemí, kde se dotace z EU na rozvoj sportovní infrastruktury používají. Jedná se například o Polsko, Portugalsko, Španělsko nebo Švédsko. Podle představ ČUS by se měla v Česku rekonstruovat a budovat sportoviště zejména pro školní a volnočasové aktivity, ale také pro výkonnostní a vrcholový sport.