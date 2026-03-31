Curleři na MS zvládli koncovku proti Polsku a vybojovali druhou výhru

Tým skipa Lukáše Klimy hrál v Ogdenu s nováčkem šampionátu dlouho vyrovnaný duel a v druhé polovině souboje ztratil dvoubodový náskok. Soupeř pod vedením českého kouče Jakuba Bareše a skipa Konrada Stycha se po osmé směně ujal vedení 6:5, zbývající dvě dějství ale vyšla lépe českým olympionikům. Nejprve dvěma body otočili skóre a v závěrečném endu ziskem tří bodů triumf zpečetili. Poláci mají na kontě z šesti zápasů stále jedinou výhru.
V úterý čekají Klímu a spol. souboje s domácími Američany, kteří mají na kontě tři vítězství i porážky a jsou výše postavenými sousedy v tabulce, a po půlnoci SELČ s Itálií (4-3).
V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.
Mistrovství světa v curlingu mužů
Ogden (USA)
Česko - Polsko 10:6.