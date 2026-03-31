Curleři na MS zvládli koncovku proti Polsku a vybojovali druhou výhru

Autor: ,
  7:48
Čeští curleři na mistrovství světa v USA vybojovali druhou výhru. V pondělním utkání porazili Polsko po obratu v posledních dvou směnách 10:6 a s bilancí 2-4 se v třináctičlenném turnaji posunuli na deváté místo.

Skip českého národního týmu Lukáš Klíma si v Ostravě vyzkoušel curlingovou arénu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tým skipa Lukáše Klimy hrál v Ogdenu s nováčkem šampionátu dlouho vyrovnaný duel a v druhé polovině souboje ztratil dvoubodový náskok. Soupeř pod vedením českého kouče Jakuba Bareše a skipa Konrada Stycha se po osmé směně ujal vedení 6:5, zbývající dvě dějství ale vyšla lépe českým olympionikům. Nejprve dvěma body otočili skóre a v závěrečném endu ziskem tří bodů triumf zpečetili. Poláci mají na kontě z šesti zápasů stále jedinou výhru.

Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

V úterý čekají Klímu a spol. souboje s domácími Američany, kteří mají na kontě tři vítězství i porážky a jsou výše postavenými sousedy v tabulce, a po půlnoci SELČ s Itálií (4-3).

V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.

Mistrovství světa v curlingu mužů

Ogden (USA)

Česko - Polsko 10:6.

Vstoupit do diskuse
Témata: Ogden, Jakub Bareš
Tomljanovićová vs. VekićováTenis - - 31. 3. 2026:Tomljanovićová vs. Vekićová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Parksová vs. StoianaováTenis - - 31. 3. 2026:Parksová vs. Stoianaová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Mrva vs. KrumichTenis - - 31. 3. 2026:Mrva vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
31. 3. 11:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Cerúndolo vs. MajchrzakTenis - - 31. 3. 2026:Cerúndolo vs. Majchrzak //www.idnes.cz/sport
31. 3. 12:00
  • 2.12
  • -
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš...

31. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

31. března 2026  6:16

Zemětřesení. Nejen Sakamotová končí. Odejdou i Liuová, Glennová či tanečníci?

Premium
Amber Glennová ve své volné jízdě na MS v Praze.

Kaori Sakamotová, čtyřnásobná mistryně světa, se v 25 letech emotivně rozloučila s kariérou na světovém šampionátu v Praze. Při nedělní exhibici pak moderátor Tomáš Verner hovořil rovněž o poslední...

31. března 2026

Favorité slaví semifinále. Postup si zajistili volejbalisté Karlovarska i Lvi Praha

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska potvrdili roli favorita a v nejkratším možném termínu postoupili do semifinále extraligy. Vítězové základní části ve třetím čtvrtfinálovém souboji porazili ve své hale...

30. března 2026  21:30,  aktualizováno  22:08

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Karolína Petlanová hledá prostor pro přihrávku během čtvrtfinále Chance ŽBL.

Basketbalistky USK Praha i díky triple doublu kapitánky Valériane Ayayiové suverénně vyhrály v ligovém play off i druhé čtvrtfinálové utkání s Hradcem Králové. Francouzská křídelnice se na domácí...

30. března 2026  21:10

Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před...

Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to...

30. března 2026  20:36

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.