Paulovi na MS curlingových dvojic porazili Američany a udrželi naději na postup

Zuzana a Tomáš Paulovi na světovém šampionátu dvojic v curlingu v Östersundu porazili Američany a udrželi naději na třetí příčku, která by je poslala do play off. Po sedmi kolech mají čeští olympionici tři výhry a čtyři porážky, na trojici týmů na třetím místě ztrácejí jedno vítězství.