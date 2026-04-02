Čeští curleři přišli po prohře s Kanadou definitivně o šanci na play off MS

Čeští olympionici si nejprve připsali proti Japonsku na turnaji v Ogdenu třetí vítězství. Ve vyrovnaném duelu soupeř jedním bodem v desátém endu vyrovnal na 6:6, nicméně rozhodující bod v dodatečném endu získali Klíma a spol.
Jejich desátý duel na šampionátu skončil předčasně poté, co se favorizovaná Kanada dostala v předposledním devátém endu třemi body do vedení 9:5.
|
Čeští curleři na MS prohráli s Itálií, play off se jim v USA výrazně vzdálilo
Turnaj v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, Češi zakončí zápasy s již jistými účastníky play off Skotskem a Švédskem. Klímův tým bude hrát o co nejlepší umístění za postupovou šesticí. Na únorových olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo obsadili čeští curleři osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.
Vyřazovací souboje budou od pátku hrát Švédsko, Kanada, Skotsko, Švýcarsko, Itálie a USA, což jsou jediné týmy s pozitivní zápasovou bilancí. Dvě nejlepší mužstva postoupí přímo do semifinále, zbylá čtyři budou hrát o dvě další místa.
Mistrovství světa v curlingu mužů v Ogdenu (USA):
Kanada - Česko 9:5