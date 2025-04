Mužský tým by se na OH probojoval poprvé. Dosud jedinou účast pod pěti kruhy si český curling připsal v Pekingu 2022, kdy Tomáš a Zuzana Paulovi obsadili šesté místo v mixu.

Češi zakončili šampionát páteční prohrou 5:6 se Švýcarskem a s vyrovnanou bilancí 6-6 do čtvrtfinále nepostoupili. V něm se odpoledne utkají Čína s Norskem a Švédsko se Skotskem, na vítěze v semifinále narazí dva nejlepší týmy základní části Kanada a Švýcarsko.

Sedmé místo na MS obsadili čeští reprezentanti i v roce 2014, skipem byl tehdy Jiří Snítil.

O postupu na zimní olympijské hry v příštím roce rozhoduje pořadí z posledních dvou světových šampionátů. To do Itálie pošle osm týmů: již nyní mají vedle pořádající země jistotu Kanada, Švédsko, Británie, Švýcarsko, Německo a Norsko. Češi jsou osmí, Čína by je ale v případě postupu do finále přeskočila. O dvou zbývajících místech na desetičlenném olympijském turnaji rozhodne prosincová kvalifikace.