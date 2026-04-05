Švédští curleři si vynahradili olympijské zklamání. Slaví 13. titul mistrů světa

Skandinávský tým se ve finále ujal vedení hned po prvním endu a uhájil ho až do konce.
„Po olympiádě jsme byli velmi zklamaní,“ řekl Edin k milánskému turnaji, kde coby obhájci zlata skončili Švédové o místo za Čechy až devátí. „Tento týden jsem cítil, jako bych nesl velké břemeno. Museli jsme si dokázat, že stále umíme hrát curling na vysoké úrovni,“ dodal skip, jenž oslavil už osmý titul mistra světa.
Čeští curleři přišli po prohře s Kanadou definitivně o šanci na play off MS
Tým skipa Lukáše Klímy obsadil na šampionátu ve třináctičlenném startovním poli konečné jedenácté místo. Češti olympionici měli v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, bilanci tří výher a devíti porážek.
Mistrovství světa v curlingu mužů v Ogdenu (USA):
Finále: Švédsko - Kanada 9:6.