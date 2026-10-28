Čeští curleři začali domácí mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Polskem

Zahajovací zápas českého týmu, jenž by rád v Porubě postoupil do semifinále, byl vyrovnaný jen do třetího endu. Poláci po něm vedli 3:2, v následujících dvou endech však Češi rozhodli - připsali šest a čtyři body a po pátém endu vedli 12:3. Mužstva ještě absolvovala jeden end, v němž Poláci zahráli dva body, a poté už zápas nepokračoval.
Svůj druhý duel absolvují také ženy, jež po úterní prohře 3:8 se Švýcarskem hrají od 15:30 s Itálií.
Evropský šampionát má nový systém. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. Turnaj trvá do neděle.