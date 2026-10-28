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Čeští curleři začali domácí mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Polskem

Autor: ,
  16:38

Zleva Lukáš Klípa, Martin Jurík a Vít Chabičovský, čeští reprezentanti v curlingu | foto: Ožana JaroslavČTK

Čeští curleři na úvod mistrovství Evropy v Ostravě porazili Polsko 12:5. Zápas byl vzhledem k převaze týmu skipa Lukáše Klímy ukončen po šestém z osmi endů. Od 19:00 se čeští olympionici střetnou ve skupině B se Švýcarskem, které deklasovalo 11:1 Španělsko.

Zahajovací zápas českého týmu, jenž by rád v Porubě postoupil do semifinále, byl vyrovnaný jen do třetího endu. Poláci po něm vedli 3:2, v následujících dvou endech však Češi rozhodli - připsali šest a čtyři body a po pátém endu vedli 12:3. Mužstva ještě absolvovala jeden end, v němž Poláci zahráli dva body, a poté už zápas nepokračoval.

Svůj druhý duel absolvují také ženy, jež po úterní prohře 3:8 se Švýcarskem hrají od 15:30 s Itálií.

Evropský šampionát má nový systém. Dvanáct účastníků je rozděleno v obou kategoriích do dvou skupin, z nichž nejlepší dva týmy postoupí do semifinále. Turnaj trvá do neděle.

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